Украинские хлебопеки предупредили, что из-за высоких цен на газ могут возникнуть перебои с поставками хлеба

Хлебопеки, представляющие более 85 предприятий отрасли, попросили украинские власти обеспечить "льготный" газ для стабильности производства или предоставлять целевую финансовую помощь на покупку 10–12 млн м³ газа в месяц.

Они объяснили, что за год цены на газ для бизнеса выросли почти в 10 раз и в контрактах на январь 2022 года достигли 52 тыс. грн за 1 тыс. м³.

"Положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера", – говорится в письме.

Совладелец HD-group Сергей Чекальский объяснил "Экономической правде", что хлебопеки не могут поднять стоимость своей продукции, так как она "зафиксирована контрактами с ритейлерами на определенное время".