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Украинские хлебопеки предупредили, что из-за высоких цен на газ могут возникнуть перебои с поставками хлеба

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Хлебопеки утверждают, что не могут повышать цены
Хлебопеки утверждают, что не могут повышать цены
Фото: ЕРА

Из-за высоких цен на газ хлебопекарные предприятия становятся убыточными. Об этом Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Укрхлебпром" предупредили президента Владимира Зеленского и Кабинет Министров в письме, текст которого имеется в распоряжении "Экономической правды", сообщило издание 17 декабря.

Хлебопеки, представляющие более 85 предприятий отрасли, попросили украинские власти обеспечить "льготный" газ для стабильности производства или предоставлять целевую финансовую помощь на покупку 10–12 млн м³ газа в месяц.

Они объяснили, что за год цены на газ для бизнеса выросли почти в 10 раз и в контрактах на январь 2022 года достигли 52 тыс. грн за 1 тыс. м³.

"Положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера", – говорится в письме.

Совладелец HD-group Сергей Чекальский объяснил "Экономической правде", что хлебопеки не могут поднять стоимость своей продукции, так как она "зафиксирована контрактами с ритейлерами на определенное время".

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 13 декабря, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 61,90%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1 тыс. м³. К концу ноября стоимость газа снизились почти вдвое и не превышала $1000 за 1 тыс. м³, отмечал "Коммерсантъ".

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

В декабре цены на газ в Европе снова выросли на фоне заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она не видит оснований для запуска газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Германию и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.

16 декабря цена на газ в Европе превысила $1700 за 1 тыс. м³.

Теги: Кабинет Министров, газ, бизнес, цены, хлеб, президент, цена на газ
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