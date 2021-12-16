Цена на газ в Европе превысила $1700 за 1 тыс. м³

По состоянию на 18.28 по Киеву цена на газ достигла отметки €141,8 за 1 МВт-ч, или около $1704 за 1 тыс. м³.

14 декабря цена газа в Европе составляла €130,68 за 1 МВт-ч, или около $1567 за 1 тыс. м³. "Коммерсантъ" отмечал, что стоимость газа превысила отметку $1500 впервые с октября.