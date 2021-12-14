В хранилищах Украины "нормальные" запасы газа. Их достаточно, чтобы бесперебойно пройти зиму – Витренко

Рыночная стоимость газа за год выросла практически в 10 раз, отметил Витренко Фото: Нафтогаз / Facebook

"Сейчас у нас в хранилищах нормальные объемы газа… С точки зрения ожиданий, при нормальных обстоятельствах не должно быть проблем. Как тогда мы проходили бесперебойно зиму, так и сейчас мы должны спокойно пройти зиму, чтобы всем потребителям в Украине хватило газа", – сказал Витренко.

По данным Госстата, в октябре на 18,8% увеличились начисления за жилищно-коммунальные услуги по сравнению с октябрем 2020 года.

По словам Витренко, "объемы начисления к оплате за октябрь прошлого года включают реально потребленные". Начисления за коммунальные услуги могли возрасти из-за увеличения потребления газа, допустил глава НАК.

"В октябре 2021 года потребление газа населением выросло. То есть мы больше отдаем газа для нужд населения по сравнению с октябрем в прошлом году. Где-то ранее начался отопительный сезон, где-то люди больше потребили", – отметил Витренко.

При этом он подчеркнул, что тарифы на централизованное отопление в октябре 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменились. Но увеличилась цена для тех домохозяйств, где индивидуальное отопление – в прошлом году цена составляла около 5 грн за 1 м³ газа, а в этом году – около 8 грн, добавил Витренко.

"Но рыночная стоимость за это время выросла практически в 10 раз", – указал глава НАК "Нафтогаз".