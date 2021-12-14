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Цена на газ в Европе превысила $1500 за 1 тыс. кубометров – впервые с октября

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К концу ноября стоимость газа в Европе не превышала $1000 за 1 тыс. м&sup3;
К концу ноября стоимость газа в Европе не превышала $1000 за 1 тыс. м³
Фото: EPA

Цена на газ в Европе превысила $1500 за 1 тыс. м³. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE 14 декабря.

По состоянию на 22.06 по Киеву цена на газ достигла отметки €130,68 за 1 МВт-ч или около $1567 за 1 тыс. м³.

"Коммерсантъ" отмечает, что стоимость газа превысила отметку $1500 впервые с октября.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 13 декабря, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 61,90%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1 тыс. м³. К концу ноября стоимость газа снизились почти вдвое и не превышала $1000 за 1 тыс. м³, отмечает "Коммерсантъ".

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

В декабре цены на газ в Европе снова выросли на фоне заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она не видит оснований для запуска газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Германию и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.

Теги: Газпром, Россия, газ, дефицит, Европа, российский газ, цена на газ, ЕС
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