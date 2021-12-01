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Беларусь договорилась с "Газпромом" о цене на газ в 2022 году

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Стоимость российского газа для Беларуси в 2022 году останется прежней
Стоимость российского газа для Беларуси в 2022 году останется прежней
Фото: belarus-tr.gazprom.ru

Минэнергетики Беларуси подписало протокол с росийской компанией "Газпром" о порядке формирования цены на газ в 2022 году, согласно которому эта страна будет получать газ из России по цене $128,52 за 1 тыс. м³. Об этом 1 декабря сообщила в Telegram пресс-служба белорусского министерства.

Договоренность была достигнута на встрече министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича и посла Беларуси в РФ Владимира Семашко с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге.

По итогам встречи был подписан протокол между "Газпромом" и Беларусью о порядке формирования цен во время поставки природного газа в Беларусь в следующем году.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, президент РФ Владимир Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

23 апреля 2021 года во время встречи с Путиным Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия согласовали 26–27 дорожных карт по интеграции. Он говорил, что осенью страны могут подписать договоренности о Союзном государстве.

В сентябре 2021 года по итогам встречи с  Лукашенко Путин заявил, что цена на российский газ для Беларуси в 2022 году останется на уровне этого года, до 1 декабря 2023 года Москва и Минск подпишут договор по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства.

Теги: Газпром, Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, газ, Москва, Кремль, Минск, переговоры, рынок, российский газ, цена на газ, цена, Союзное государство
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