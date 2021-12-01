Беларусь договорилась с "Газпромом" о цене на газ в 2022 году

Договоренность была достигнута на встрече министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича и посла Беларуси в РФ Владимира Семашко с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге.

По итогам встречи был подписан протокол между "Газпромом" и Беларусью о порядке формирования цен во время поставки природного газа в Беларусь в следующем году.