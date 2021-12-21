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Экономист Кушнирук: Газ не может быть дешевым только потому, что так сказали политики

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Борис Кушнирук: Газ дорогой энергоресурс, который нужно потреблять рационально и экономно
Борис Кушнирук: Газ – дорогой энергоресурс, который нужно потреблять рационально и экономно
Фото: Борис Кушнірук / Facebook

Украинскому правительству нужно срочно предпринять ряд шагов по выходу из энергетического кризиса, а политикам необходимо прекратить спекулировать на теме цены на газ, заявил в своем блоге на LIGA.net экономист Борис Кушнирук.

"Почти синхронно с настоящими зимними морозами и снегом оппозиционные политики на разных ток-шоу наперегонки рассказывают об энергетическом коллапсе. И советуют настоящим энергетикам, когда и как им нужно было закупать энергоресурсы. При этом еще летом они таких советов не давали – были заняты другими темами, популярными среди электората. Но теперь одна из топ-тем – это энергетика. Всех вдруг заинтересовало, хватит ли нам угля и газа до конца отопительного сезона. И как рекордно высокие цены на газ на мировом рынке окажут влияние на рядовых украинцев", – написал он.

Кушнирук убежден, что мало кто и в Украине, и в Европе мог предусмотреть активные манипулятивные действия и газовый шантаж со стороны "Газпрома", который таким образом пытается заставить ЕС согласиться на ввод в эксплуатацию своего газопровода "Северный поток – 2" с нарушением процедуры.

"Однако, несмотря на столь непростую ситуацию на европейском газовом рынке, Украина все же накопила в своих подземных хранилищах достаточно газа – почти 19 млрд м³", – отметил он. – При этом именно "Нафтогаз" снова стал не только крупнейшим добытчиком, но и крупнейшим импортером газа, импортировав 77% всего объема импортируемого в Украину газа! (...) То есть по факту действующий менеджмент "Нафтогазу" сделал все от него зависящее, чтобы не допустить критической ситуации в энергетике и запастись как можно большими объемами газа при максимально неблагоприятных условиях. Но нарвался на критику диванных энергетиков и политиков-популистов, которые вроде бы переживают, как перезимуют украинцы".

Он считает, что политики должны прекратить спекулировать на теме цены газа, так как лозунги о дешевом газе для населения или промышленности только вредят газодобывающей отрасли.

"Инвестиции и в конце концов сама добыча падают. Такими темпами мы будем вынуждены импортировать больше и в конце концов дороже. Но винить в этом политики-популисты будут кого угодно, но только не себя. А нам надо, наоборот, уменьшать свои потребности в импорте и развивать собственную добычу и повышать энергоэффективность. Цену газа должен определять рынок. Теперь "Нафтогаз" избавляет население и теплокоммунэнерго от заоблачных цен. Но делать это все время – невозможно. Ведь в этом случае будет страдать госбюджет. У "Нафтогазу" просто не хватит надолго ресурса, чтобы покрывать разницу между высокой рыночной стоимостью газа и собственно оплачиваемой населением", – написал эксперт.

Кушнирук подчеркнул, что рыночная цена сейчас составляет 45 грн за м³, а населению продают его по цене около 8 грн – более чем в пять раз дешевле.

"Считаю, что наше общество должно наконец осознать: газ не может быть дешевым только потому, что так сказали по телевизору те или иные политики. Газ – дорогой энергоресурс, который нужно потреблять рационально и экономно", – заявил он.

Кушнирук перечислил ряд шагов, которые должно, по его мнению, предпринять правительство.

"Во-первых, уже сейчас срочно разрабатывать мероприятия, которые будут обеспечивать с апреля следующего года переход населения и бюджетных учреждений на систему распределенной на 12 месяцев ежемесячной абонплаты за газ, тепло, электроэнергию по тарифу, установленному каждый год, по состоянию на 1 июля.

Во-вторых, срочно внедрять государственную программу замены старых газовых котлов в домохозяйствах, использующих газ для отопления (из имеющихся 7,5 млн нужно заменять где-то от 6 млн до 6,5 млн таких котлов). Это может обеспечить ежегодное сокращение потребления газа на 2,5–3 млрд м³.

В-третьих, разрабатывать и срочно запускать государственную программу замены газовых плит на электроплиты в многоэтажных домах. Это должно сократить крайне неэффективное использование газа, остановить сногсшибательный рост тарифов на обслуживание газовых сетей и остановить трагедии, связанные со взрывом бытового газа в многоэтажках.

В-четвертых, правительству совместно с органами местного самоуправления каждого населенного пункта, где есть централизованная система отопления, приступить к разработке программ, возможно, с привлечением западных специалистов, эффективной модели теплообеспечения в них.

В-пятых, разработать государственную программу соучастия государства, местных общин, владельцев энергораспределительных компаний и граждан в замене устаревших электросетей в многоэтажках и электроподстанциях, не выдерживающих растущее потребление электроэнергии всеми категориями потребителей", – написал он.

Эксперт убежден, что если все это не начать делать немедленно, то Украину неизбежно ждет взрывной рост проблем в энергосекторе и постоянные блэкауты.

"А тогда власти будут переводить вину за энергетические коллапсы на менеджмент НАК "Нафтогаз", облгазов и облгазснабжений, энергогенерирующих, энергоснабжающих и энергораспределительных сетей. Они об этом будут красиво рассказывать на очередных ток-шоу. Вот только рядовым гражданам от этого не будет легче, если у них вообще будет физическая возможность их смотреть", – подытожил экономист.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. Он спровоцировал рост цен на газ. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1 тыс. м³. К концу ноября стоимость газа снизились почти вдвое и не превышала $1000 за 1 тыс. м³, отмечал "Коммерсантъ".

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

В декабре цены на газ в Европе снова выросли на фоне заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она не видит оснований для запуска газопровода "Северный поток – 2".

Теги: Газпром, Россия, газ, госбюджет, энергетика, НАК Нафтогаз, дефицит, цены, кризис, электроэнергия, газопровод, Северный поток, политика, энергоэффективность, власть, рынок, Борис Кушнирук, российский газ, цена на газ
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