Экономист Кушнирук: Газ не может быть дешевым только потому, что так сказали политики

"Почти синхронно с настоящими зимними морозами и снегом оппозиционные политики на разных ток-шоу наперегонки рассказывают об энергетическом коллапсе. И советуют настоящим энергетикам, когда и как им нужно было закупать энергоресурсы. При этом еще летом они таких советов не давали – были заняты другими темами, популярными среди электората. Но теперь одна из топ-тем – это энергетика. Всех вдруг заинтересовало, хватит ли нам угля и газа до конца отопительного сезона. И как рекордно высокие цены на газ на мировом рынке окажут влияние на рядовых украинцев", – написал он.

Кушнирук убежден, что мало кто и в Украине, и в Европе мог предусмотреть активные манипулятивные действия и газовый шантаж со стороны "Газпрома", который таким образом пытается заставить ЕС согласиться на ввод в эксплуатацию своего газопровода "Северный поток – 2" с нарушением процедуры.

"Однако, несмотря на столь непростую ситуацию на европейском газовом рынке, Украина все же накопила в своих подземных хранилищах достаточно газа – почти 19 млрд м³", – отметил он. – При этом именно "Нафтогаз" снова стал не только крупнейшим добытчиком, но и крупнейшим импортером газа, импортировав 77% всего объема импортируемого в Украину газа! (...) То есть по факту действующий менеджмент "Нафтогазу" сделал все от него зависящее, чтобы не допустить критической ситуации в энергетике и запастись как можно большими объемами газа при максимально неблагоприятных условиях. Но нарвался на критику диванных энергетиков и политиков-популистов, которые вроде бы переживают, как перезимуют украинцы".

Он считает, что политики должны прекратить спекулировать на теме цены газа, так как лозунги о дешевом газе для населения или промышленности только вредят газодобывающей отрасли.

"Инвестиции и в конце концов сама добыча падают. Такими темпами мы будем вынуждены импортировать больше и в конце концов дороже. Но винить в этом политики-популисты будут кого угодно, но только не себя. А нам надо, наоборот, уменьшать свои потребности в импорте и развивать собственную добычу и повышать энергоэффективность. Цену газа должен определять рынок. Теперь "Нафтогаз" избавляет население и теплокоммунэнерго от заоблачных цен. Но делать это все время – невозможно. Ведь в этом случае будет страдать госбюджет. У "Нафтогазу" просто не хватит надолго ресурса, чтобы покрывать разницу между высокой рыночной стоимостью газа и собственно оплачиваемой населением", – написал эксперт.

Кушнирук подчеркнул, что рыночная цена сейчас составляет 45 грн за м³, а населению продают его по цене около 8 грн – более чем в пять раз дешевле.

"Считаю, что наше общество должно наконец осознать: газ не может быть дешевым только потому, что так сказали по телевизору те или иные политики. Газ – дорогой энергоресурс, который нужно потреблять рационально и экономно", – заявил он.

Кушнирук перечислил ряд шагов, которые должно, по его мнению, предпринять правительство.

"Во-первых, уже сейчас срочно разрабатывать мероприятия, которые будут обеспечивать с апреля следующего года переход населения и бюджетных учреждений на систему распределенной на 12 месяцев ежемесячной абонплаты за газ, тепло, электроэнергию по тарифу, установленному каждый год, по состоянию на 1 июля.

Во-вторых, срочно внедрять государственную программу замены старых газовых котлов в домохозяйствах, использующих газ для отопления (из имеющихся 7,5 млн нужно заменять где-то от 6 млн до 6,5 млн таких котлов). Это может обеспечить ежегодное сокращение потребления газа на 2,5–3 млрд м³.



В-третьих, разрабатывать и срочно запускать государственную программу замены газовых плит на электроплиты в многоэтажных домах. Это должно сократить крайне неэффективное использование газа, остановить сногсшибательный рост тарифов на обслуживание газовых сетей и остановить трагедии, связанные со взрывом бытового газа в многоэтажках.

В-четвертых, правительству совместно с органами местного самоуправления каждого населенного пункта, где есть централизованная система отопления, приступить к разработке программ, возможно, с привлечением западных специалистов, эффективной модели теплообеспечения в них.

В-пятых, разработать государственную программу соучастия государства, местных общин, владельцев энергораспределительных компаний и граждан в замене устаревших электросетей в многоэтажках и электроподстанциях, не выдерживающих растущее потребление электроэнергии всеми категориями потребителей", – написал он.

Эксперт убежден, что если все это не начать делать немедленно, то Украину неизбежно ждет взрывной рост проблем в энергосекторе и постоянные блэкауты.

"А тогда власти будут переводить вину за энергетические коллапсы на менеджмент НАК "Нафтогаз", облгазов и облгазснабжений, энергогенерирующих, энергоснабжающих и энергораспределительных сетей. Они об этом будут красиво рассказывать на очередных ток-шоу. Вот только рядовым гражданам от этого не будет легче, если у них вообще будет физическая возможность их смотреть", – подытожил экономист.