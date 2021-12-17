"Цена на газ – 8 грн розничная при рыночной 45 грн". Витренко анонсировал "серьезный разговор" о цене газа и выживании страны

Витренко: Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, то мы как национальная компания не сможем покрывать эту разницу. Поэтому будем вместе садиться и решать, как выживать Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

"За один только год цены на газ в Европе выросли в семь раз. Сейчас государство делает так, чтобы люди не переплачивали в семь раз. На газ цена 8 грн розничная при том, что рыночная цена 45 грн", – сказал он в эфире канала "1+1".

Он отметил, что разницу между тарифом и розничной ценой перекрывает "Нафтогаз".

"Из-за того, что мы этот ресурс обеспечиваем по цене 7,42 для населения, эта разница колоссальная. Это десятки миллиардов только в этом отопительном сезоне. Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, то мы как национальная компания не сможем покрывать эту разницу. Поэтому это будет серьезный разговор и внутри страны, с депутатами, которые голосуют за бюджет и определяют источники использования средств, потребителями, украинцами. Мы действительно будем вместе садиться и решать, как выживать", – заявил Витренко и призвал власти переводить на биогаз теплокоммунэнерго, увеличивать добычу природного газа, а украинцев – к ответственному потреблению.

Также он подтвердил, что в Украине морозы до -15 могут создать проблемы при прохождении отопительного сезона, о чем говорил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.