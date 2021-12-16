"Что, первый раз? Ну, пошлем в жопу". Богдан заявил, что украинская власть обещала "кинуть" МВФ

"На пресс-конференции его журналист напрямую спрашивает: "Вы подписали соглашение с МВФ по тарифам (знаешь, что там написано? "Мы обязуемся не вводить никакого ограничения цен на газ, поставляемый в домохозяйства... Также гарантировать, что оптовые цены будут определяться на прозрачном и эффективном рынке")", – сказал он.
Экс-глава ОП отметил, что в таком случае может так быть, что население "будет платить не 7 грн с чем-то, а 36 грн за газ и 5,02 грн за электричество, а не 1,44 грн".
"Это сейчас, а дальше будет еще хуже", – подчеркнул Богдан.
Он напомнил о вопросе журналиста Зеленскому по поводу подписанного документа с МВФ.
"Как же ж вы?.. А страна бедная?" А он на пресс-конференции говорит: "Ну, если будет тяжко населению, то, конечно, – ну что ж делать? – будем защищать население". Кинем их. Что, в первый раз? Ну, МВФ пошлем в жопу. Вот такая беда", – заявил Богдан.
24 ноября Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте обновленный меморандум с Украиной в рамках полученного в этот день второго транша МВФ в размере почти $700 млн по программе stand-by.
Согласно меморандуму, Украина обязалась сформировать и обеспечить набсоветы НЭК "Укрэнерго" к концу декабря 2021 года, НАК "Нафтогаз Украины" – к концу января 2022 года и НАЭК "Энергоатом" – к концу мая 2022 года на основе прозрачного и конкурентного отбора.
"Мы гарантируем, что госпредприятия будут действовать на расстоянии вытянутой руки от правительства, сохраняя прогресс, достигнутый в укреплении корпоративного управления, в том числе путем сохранения большинства независимых наблюдательных советов", – говорится в тексте обновленного меморандума.
Также Украина обязалась погасить задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) и обеспечить с 2022 года полные расчеты с ВИЭ-генерацией; до конца 2021 года в стране должно заработать Бюро экономической безопасности (БЭБ); в Государственной налоговой службе (ГНС) Украины появится специальное подразделение по анализу налогового поведения состоятельных украинцев; Верховная Рада должна принять законопроект об усилении полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Также в соответствии с документом Украина должна вакцинировать от коронавируса 17 млн граждан до конца 2021 года.