"Что, первый раз? Ну, пошлем в жопу". Богдан заявил, что украинская власть обещала "кинуть" МВФ

"На пресс-конференции его журналист напрямую спрашивает: "Вы подписали соглашение с МВФ по тарифам (знаешь, что там написано? "Мы обязуемся не вводить никакого ограничения цен на газ, поставляемый в домохозяйства... Также гарантировать, что оптовые цены будут определяться на прозрачном и эффективном рынке")", – сказал он.

Экс-глава ОП отметил, что в таком случае может так быть, что население "будет платить не 7 грн с чем-то, а 36 грн за газ и 5,02 грн за электричество, а не 1,44 грн".

"Это сейчас, а дальше будет еще хуже", – подчеркнул Богдан.

Он напомнил о вопросе журналиста Зеленскому по поводу подписанного документа с МВФ.

"Как же ж вы?.. А страна бедная?" А он на пресс-конференции говорит: "Ну, если будет тяжко населению, то, конечно, – ну что ж делать? – будем защищать население". Кинем их. Что, в первый раз? Ну, МВФ пошлем в жопу. Вот такая беда", – заявил Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube