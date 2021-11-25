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Украина стремится усилить полномочия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – меморандум с МВФ

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Законопроект о нацкомиссии входит в пакет из четырех документов
Законопроект о нацкомиссии входит в пакет из четырех документов
Фото: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України / Facebook

Верховная Рада намерена принять законопроект об усилении полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном 24 ноября Министерством финансов Украины.

Законопроект входит в пакет из четырех документов, которые Украина намерена принять в рамках усиления законодательной, регуляторной и надзорной основы для небанковских финансовых учреждений (НБФУ) и финансовых рынков.

"Чтобы усилить надзор над НБФУ, мы при поддержке МФО (микрофинансовые организации. – "ГОРДОН") подготовили новое законодательство о финансовых услугах и финансовых компаниях (№5065), о страховании (№5315) и о кредитных союзах (№5125). Другой законопроект вносит изменения в закон о Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, усиливая независимость и институциональный потенциал НКЦБФР, ее мандат по трансграничному и внутреннему сотрудничеству и его полномочия", – говорится в меморандуме.

В нем отмечается, что этот закон "позволил бы Украине стать подписантом многостороннего меморандума о сотрудничестве с IOSCO (Международной организацией комиссий по ценным бумагам)".

"Мы будем тесно сотрудничать с работниками соответствующих МФО, чтобы убедиться, что эти четыре законопроекта согласовываются с наилучшей международной практикой, и стремимся к тому, чтобы эти законы были приняты Верховной Радой до конца декабря 2021 года", – указано в меморандуме Украины и МВФ.

"Интерфакс-Украина" пишет, что речь идет о законопроекте №5865, который был зарегистрирован в Раде 28 августа. Народные депутаты его еще не рассматривали в сессионном зале.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Украины Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.

Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.

24 ноября деньги пришли в Украину, сообщили в Национальном банке.

Второй транш направят на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции и поддержку финансовой системы Украины, сообщал президент Владимир Зеленский.

Теги: Верховная Рада, Украина, МВФ, меморандум, законодательство, закон, законопроект, транш, документы, финансы, соглашение, сотрудничество, НКЦБФР
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