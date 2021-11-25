Украина стремится усилить полномочия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – меморандум с МВФ

Законопроект о нацкомиссии входит в пакет из четырех документов Фото: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України / Facebook

Законопроект входит в пакет из четырех документов, которые Украина намерена принять в рамках усиления законодательной, регуляторной и надзорной основы для небанковских финансовых учреждений (НБФУ) и финансовых рынков.

"Чтобы усилить надзор над НБФУ, мы при поддержке МФО (микрофинансовые организации. – "ГОРДОН") подготовили новое законодательство о финансовых услугах и финансовых компаниях (№5065), о страховании (№5315) и о кредитных союзах (№5125). Другой законопроект вносит изменения в закон о Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, усиливая независимость и институциональный потенциал НКЦБФР, ее мандат по трансграничному и внутреннему сотрудничеству и его полномочия", – говорится в меморандуме.

В нем отмечается, что этот закон "позволил бы Украине стать подписантом многостороннего меморандума о сотрудничестве с IOSCO (Международной организацией комиссий по ценным бумагам)".

"Мы будем тесно сотрудничать с работниками соответствующих МФО, чтобы убедиться, что эти четыре законопроекта согласовываются с наилучшей международной практикой, и стремимся к тому, чтобы эти законы были приняты Верховной Радой до конца декабря 2021 года", – указано в меморандуме Украины и МВФ.

"Интерфакс-Украина" пишет, что речь идет о законопроекте №5865, который был зарегистрирован в Раде 28 августа. Народные депутаты его еще не рассматривали в сессионном зале.