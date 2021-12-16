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Богдан: Я против майданов, иначе союзники позвонят в Москву и скажут: "Успокойте этих обезьян"

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Богдан считает, что майдан не понравится союзникам Украины
Богдан считает, что майдан не понравится союзникам Украины
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Богдан заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что он выступает против майданов в Украине.

"Я против майданов, нам нельзя майдана. Если мы будем с автоматами бегать, сносить кого-то, то наши союзники позвонят в Москву и скажут: "Ребята, вот вам голубые каски, пожалуйста, успокойте этих обезьян", – сказал Богдан.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В XXI веке в Украине было два Майдана.

Первый Майдан, получивший название "Оранжевая революция", состоялся в конце 2004 года из-за фальсификаций на выборах. Во втором туре голосования на президентских выборах, который прошел 21 ноября 2004 года, по данным Центризбиркома, победу одержал тогдашний премьер-министр Виктор Янукович, а оппозиционер Виктор Ющенко занял второе место. Эти результаты отличались от данных экзит-поллов, в стране начались массовые протесты, в которых участвовало несколько миллионов человек. В итоге 26 декабря состоялся повторный второй тур выборов, и президентом стал Ющенко.

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который после избиения вышедших на площадь студентов перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Януковича в Россию.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Евромайдан, Москва, Майдан, обезьяны, Андрей Богдан
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