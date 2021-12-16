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"Никто не знает, они же тупые!" Богдан рассказал об ошибках в принятом бюджете на 2022 год

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Богдан: Ну нет шанса при этой цене на газ нам жить. Блин, просто не существует
Богдан: Ну нет шанса при этой цене на газ нам жить. Блин, просто не существует
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан предположил, что госбюджет Украины на 2022 год сверстан, исходя из цены газа по $250 за 1 тыс. м³. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Исходя из какой цифры, бюджет этот сделан? Он сделан: июнь, июль, начало бюджетного процесса. 1 августа он уже лежит на столе министра, он там что-то вычеркивает, выписывает, распределяет – фигачит. Послушай: этот бюджет сверстан на цене газа $250, я предполагаю. Такая цена тогда была. Cейчас цена – $1200", – сказал Богдан.

Он раскритиковал команду президента Владимира Зеленского за бюджет.

"Они же тупые. Они же за это не платили. Потому что с 1-го по 5-е расчетные центры облэнерго и облгазов делают расчет начисленного. С 5-го по 10-е они выводят и рассылают. С 10-го по 15-е люди получают. Вот они сейчас получат. А сколько населения? Это такая часть. Это население. А какая хрен разница, сколько у тебя плата за электроэнергию, если у тебя работы нету? Что будут делать с января? Будут отправлять в отпуск за свой счет или закрывать производство. Ну нет шанса при этой цене на газ нам жить. Блин, просто не существует", – заявил экс-глава ОПУ.

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15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год.

20 октября Рада поддержала выводы комитета по проекту закона о госбюджете, 2 ноября народные депутаты приняли проект госбюджета за основу, а 2 декабря – во втором чтении. Зеленский подписал закон о госбюджете 10 декабря.

Доходная часть бюджета составляет 1 трлн 332 млрд грн, расходная – 1 трлн 521 млрд грн. Предельный дефицит бюджета установлен на уровне 3,5% ВВП.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 13 декабря, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 61,90%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1 тыс. м³. К концу ноября стоимость газа снизились почти вдвое и не превышала $1000 за 1 тыс. м³, отмечает "Коммерсантъ".

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

В декабре цены на газ в Европе снова выросли на фоне заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она не видит оснований для запуска газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Германию и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.

14 декабря цена на газ в Европе превысила $1500 за 1 тыс. м³.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, газ, госбюджет, Андрей Богдан, цена на газ
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