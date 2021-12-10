Стефанчук подписал закон о госбюджете на 2022 год

"Госбюджет-2022 – это бюджет об украинцах и экономическом росте страны. Он учитывает неотложные социальные потребности украинцев, значительно увеличивает финансирование медицинской и образовательной сфер, обеспечивает рекордное финансирование сектора обороны", – сказал он.

Стефанчук заявил, что закон принят "вовремя".

"Прежде всего важно, что главная смета страны принята вовремя, а не "под елку", – сказал политик.

Согласно законодательству, госбюджет должен быть принят до 1 декабря, однако в этом году его приняли 2 декабря. Как отмечала Киевская школа экономики, за последние 11 лет госбюджет принимали вовремя только в 2020 году, писала "Экономическая правда".