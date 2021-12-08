В госбюджете предусмотрено 100 млн грн помощи врачам, сменившим место работы или специализацию – Ляшко

"В этом бюджете появилась инновационная вещь, которой раньше не было. Заложена отдельная программа – 100 млн грн для поддержки врачей. Так называемые "подъемные", когда врач будет менять работу, специализацию", – рассказал Ляшко.
Речь, в частности, о случаях переезда врача и смены им одной больницы на другую.
"Может менять территориально, когда будет переезжать из менее способной в более способную больницу. К примеру, человек развивает узкий профиль в хирургии, а в его больнице будет только общая хирургия, а он хочет расти", – сказал министр.
15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год.
Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.
20 октября Рада поддержала выводы комитета по проекту закона о госбюджете, 2 ноября народные депутаты приняли проект госбюджета за основу, а 2 декабря – во втором чтении.
Доходная часть бюджета составляет 1 трлн 332 млрд грн, расходная – 1 трлн 521 млрд грн. Предельный дефицит бюджета установлен на уровне 3,5% ВВП.