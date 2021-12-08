В госбюджете предусмотрено 100 млн грн помощи врачам, сменившим место работы или специализацию – Ляшко

Ляшко: В этом бюджете появилась инновационная вещь, которой раньше не было Фото: Віктор Ляшко / Facebook

"В этом бюджете появилась инновационная вещь, которой раньше не было. Заложена отдельная программа – 100 млн грн для поддержки врачей. Так называемые "подъемные", когда врач будет менять работу, специализацию", – рассказал Ляшко.

Речь, в частности, о случаях переезда врача и смены им одной больницы на другую.

"Может менять территориально, когда будет переезжать из менее способной в более способную больницу. К примеру, человек развивает узкий профиль в хирургии, а в его больнице будет только общая хирургия, а он хочет расти", – сказал министр.