Марченко ожидает от "ресурсного" законопроекта №5600 до 30 млрд грн в год – вдвое меньше, чем рассчитывал Кабмин

Он пояснил, что "речь уже идет о других цифрах" по сравнению с более ранними оценками, ввиду изменения текста в ходе рассмотрения в Раде.

"Мы считаем несправедливым, что в результате парламентских дискуссий убрали налогообложение недвижимости. Потому что на сегодняшний момент сектор девелопмента недвижимости вообще не платит налог на добавленную стоимость. Нам угрожали, что это приведет к росту цен, возник информационный шум. Как результат, этих позиций в конечном варианте нет", – отметил он.

В то же время, по его словам, в законопроекте зафиксирована позиция Минфина в отношении налоговой реформы – "те проблемные места, где нужно путем точечных законодательных изменений создать условия и правила игры, при которых нет искажений рыночной среды".

Министр подчеркнул, что не считает сегодня возможным проведение радикальной налоговой реформы.

"Мы себе этого просто не можем позволить, потому что любые дискутируемые сейчас реформы – от уменьшения ставок НДС, объединения НДФЛ с ЕСВ до введения налога на выведенный капитал и так далее – они все влекут существенные фискальные риски", – пояснил он.

По его словам, следует максимально изменять административное регулирование и законодательное поле там, где есть проблемы в администрировании и теневой сектор, но не в части увеличения фискальной нагрузки, а созданием "справедливых правил игры для всех налогоплательщиков".

В ответ на просьбу прокомментировать, что именно приняли в итоге обсуждений законопроекта №5600, министр заявил, что для бизнеса нужно ждать одного: "налоги должны платить все".

"Не нужно уклоняться от уплаты налогов, если есть прибыль. Если вы являетесь плательщиком НДС, не нужно искать способов минимизации уплаты НДС в части "скруток" и всего остального... Также мы не поддерживаем создание отдельных благоприятных условий для определенных секторов бизнеса. Я считаю, это неправильно, хотя сейчас есть много инициатив", – сказал Марченко.