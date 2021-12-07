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Марченко ожидает от "ресурсного" законопроекта №5600 до 30 млрд грн в год – вдвое меньше, чем рассчитывал Кабмин

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Марченко не считает сегодня возможным проведение радикальной налоговой реформы
Марченко не считает сегодня возможным проведение радикальной налоговой реформы
Фото: mof.gov.ua

По последним оценкам Министерства финансов, поступления от принятого Верховной Радой законопроекта №5600, который называют "ресурсным", в государственный и местные бюджеты в целом в 2022 году составят до 30 млрд грн. Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью "НВ-Бизнес", опубликованном 7 декабря.

Он пояснил, что "речь уже идет о других цифрах" по сравнению с более ранними оценками, ввиду изменения текста в ходе рассмотрения в Раде. 

"Мы считаем несправедливым, что в результате парламентских дискуссий убрали налогообложение недвижимости. Потому что на сегодняшний момент сектор девелопмента недвижимости вообще не платит налог на добавленную стоимость. Нам угрожали, что это приведет к росту цен, возник информационный шум. Как результат, этих позиций в конечном варианте нет", – отметил он. 

В то же время, по его словам, в законопроекте зафиксирована позиция Минфина в отношении налоговой реформы – "те проблемные места, где нужно путем точечных законодательных изменений создать условия и правила игры, при которых нет искажений рыночной среды".

Министр подчеркнул, что не считает сегодня возможным проведение радикальной налоговой реформы.

"Мы себе этого просто не можем позволить, потому что любые дискутируемые сейчас реформы – от уменьшения ставок НДС, объединения НДФЛ с ЕСВ до введения налога на выведенный капитал и так далее – они все влекут существенные фискальные риски", – пояснил он. 

По его словам, следует максимально изменять административное регулирование и законодательное поле там, где есть проблемы в администрировании и теневой сектор, но не в части увеличения фискальной нагрузки, а созданием "справедливых правил игры для всех налогоплательщиков".

В ответ на просьбу прокомментировать, что именно приняли в итоге обсуждений законопроекта №5600, министр заявил, что для бизнеса нужно ждать одного: "налоги должны платить все".

"Не нужно уклоняться от уплаты налогов, если есть прибыль. Если вы являетесь плательщиком НДС, не нужно искать способов минимизации уплаты НДС в части "скруток" и всего остального... Также мы не поддерживаем создание отдельных благоприятных условий для определенных секторов бизнеса. Я считаю, это неправильно, хотя сейчас есть много инициатив", – сказал Марченко.

Контекст:

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении, 30 ноября – во второмРассматривали документ по спецпроцедуре, ограничивающей время на рассмотрение поправок (всего их было подано более 11 тыс.). 

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.

Теги: налоги, недвижимость, госбюджет, Министерство финансов, закон, законопроект, Налоговый кодекс, Сергей Марченко, налоговая реформа, Кабмин, Минфин
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