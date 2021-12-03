Рада рассмотрела 13 постановлений, блокирующих подписание налогового закона. Осталось еще 11

Всего таких постановлений об отмене голосования за соответствующий законопроект №5600 во втором чтении и в целом, согласно данным на сайте парламента, было зарегистрировано 23.
Ни одно из рассмотренных сегодня постановлений не набрало достаточного количества голосов для принятия решения.
Как отметил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, остальные 11 блокирующих постановлений Рада планирует рассмотреть 14 декабря.
Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня. Его также называют ресурсным или налоговым законопроектом.
1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.
Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса".
Во втором чтении парламент принял законопроект 30 ноября.