Рада рассмотрела 13 постановлений, блокирующих подписание налогового закона. Осталось еще 11

Всего таких постановлений об отмене голосования за соответствующий законопроект №5600 во втором чтении и в целом, согласно данным на сайте парламента, было зарегистрировано 23.

Ни одно из рассмотренных сегодня постановлений не набрало достаточного количества голосов для принятия решения.

Как отметил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, остальные 11 блокирующих постановлений Рада планирует рассмотреть 14 декабря.