Более 6 тыс. директоров украинских предприятий могут стать невыездными после принятия законопроекта №5600

Об этом 2 декабря написал Telegram-канал "Опендатамедіа".

"Опендатабот" подсчитал, что в Украине задолженность, превышающую 1 млн грн, имеют 6192 компании. Это значит, что в ближайшее время почти 6200 директоров предприятий могут стать невыездными.

"Директор компании будет невыездным до погашения долга. Чтобы суд признал долг компании, судье достаточно решения руководителя контролирующего органа, то есть налоговой службы. На основании решения суда руководитель-должник попадет в реестр руководителей юридических лиц, имеющих налоговую задолженность более 1 млн грн", – пояснили в сообщении.



