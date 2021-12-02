Более 6 тыс. директоров украинских предприятий могут стать невыездными после принятия законопроекта №5600

Об этом 2 декабря написал Telegram-канал "Опендатамедіа".
"Опендатабот" подсчитал, что в Украине задолженность, превышающую 1 млн грн, имеют 6192 компании. Это значит, что в ближайшее время почти 6200 директоров предприятий могут стать невыездными.
"Директор компании будет невыездным до погашения долга. Чтобы суд признал долг компании, судье достаточно решения руководителя контролирующего органа, то есть налоговой службы. На основании решения суда руководитель-должник попадет в реестр руководителей юридических лиц, имеющих налоговую задолженность более 1 млн грн", – пояснили в сообщении.
Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.
Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.
Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.