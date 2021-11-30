Законопроект №5600 принят благодаря депутатам Коломойского – СМИ

Со ссылкой на результаты поименного голосования портал перечисляет группы, которые дали возможность парламенту принять законопроект:

"Фракция "Слуга народа" дала только 210 из 226 необходимых голосов. Недостающие голоса обеспечили группа "За майбутнє" во главе с соратником Коломойского Игорем Палицей. От этой группы проголосовали 18 депутатов из 21. Проект закона поддержала также группа "Довіра" 19 голосами из числа депутатов, ориентированных на Коломойского", – сказано в материале.

Контекст:

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса".