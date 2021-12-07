Марченко считает работу налоговой службы самой эффективной за последние 10 лет

Перевыполнить по доходам бюджет в этом году удалось скорее благодаря работе налоговой, а не росту экономики, отметил министр финансов Фото: epravda.com.ua

"Объективные цифры и факты свидетельствуют, что в последние 1,5 года налоговая служба значительно прибавила в эффективности. Я более того скажу, за последние, наверное, 10 лет, если сравнить с предыдущими руководителями налоговой службы. Сейчас налоговая служба работает более качественно и эффективно", – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что разделяет вопросы отставки первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко и врио главы Госналоговой, а также обысков в управлениях службы и эффективности работы налоговой, так как "проведение обысков, вручение подозрений, обвинений – это вопрос правоохранительной системы".

По словам Марченко, за 11 месяцев 2021 года налоговая служба собрала на 30 млрд грн больше, чем запланировано, и примерно на 92 млрд больше, чем в прошлом году. Он также констатировал за этот период по сравнению с прошлым годом практически 30% прироста НДС, 54% прироста налога на прибыль и 16% по акцизу.

Министр также отметил, что перевыполнить по доходам плановые показатели бюджета удалось во многом именно благодаря фискальной системе, так как "с точки зрения экономических перспектив у нас нет особого экономического бума".