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Кабмин Украины уволил врио Государственной налоговой службы Олейникова

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Кабмин принял решение 25 ноября
Кабмин принял решение 25 ноября
Фото: depositphotos.com

25 ноября Кабмин Украины уволил врио главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова с должности заместителя главы ведомства. Об этом свидетельствует распоряжение правительства №1502-р.

Олейников уволен "согласно поданному заявлению".

Распоряжением №1503-р правительство назначило врио главы Госналоговой службы на другого замглавы ведомства Михаила Титарчука.

Контекст:

Олейников занимал должность врио главы Госналоговой службы с мая 2021 года.

3 ноября СМИ сообщили, что у Алексея Любченко, которого Рада в тот день отправила в отставку с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики, а также у Олейникова и в центральном аппарате ГНС проходят обыски

Любченко и его пресс-служба заявили, что у него дома и по месту работы в министерстве следственные действия не проводили. "То, что происходит, не имеет ко мне отношения", – подчеркнул он.

В налоговой службе рассказали, что обыски связаны с нарушениями налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области. Госналоговая в декабре 2020 и январе 2021 года проводила собственную проверку управления ГНС в Полтавской области "по вопросам отработки рисковых субъектов хозяйственной деятельности", в том числе по предприятиям, которые являются фигурантами в уголовном производстве.

Позднее в СБУ и НАБУ сообщили, что обыски в налоговой прошли в рамках уголовного производства о злоупотреблении властью или служебным положением. "Сотрудники СБУ и НАБУ разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе. По предварительной информации, схема заключалась в "покрывании" мошенников, недоплачивавших налоги, а также помогавших фиктивным предприятиям", – заявили правоохранители. 

По словам Олейникова, обыски связаны с тем, что по мнению НАБУ, он может быть причастен к прикрытию незаконной деятельности некоторой группы предприятий. По его словам, протокол обыска еще составляют. В то же время, чиновник заверил, что "было найдено все, что угодно, кроме денег". "Также могу сказать, что средства, которые найдены у меня дома, полностью соответствуют декларации", – добавил Олейников.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: увольнение, Михаил Титарчук, Государственная налоговая служба Украины, Кабмин, Евгений Олейников
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