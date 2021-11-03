"Злоупотребление властью или служебным положением". В СБУ и НАБУ рассказали об обысках в налоговой службе

"Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе. По предварительной информации, схема заключалась в "покрывании" мошенников, недоплачивавших налоги, а также помогавших фиктивным предприятиям", – говорится в сообщении.

В спецслужбе подчеркнули, что в ходе обысков "обнаружены и изъяты документы, подтверждающие данный противоправный механизм, в частности, факты, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым "скруткам", а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых".

НАБУ в Facebook сообщило, что обыски проходят в помещениях центрального аппарата ГНС и подразделениях налоговой службы в Полтавской области, а также по месту жительства должностных лиц ГНС и "ряда физических лиц" в Киеве, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования так называемых налоговых "скруток", начатого по собственным наработкам детективов, публикациям в СМИ и информации, указанной в отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, приведших к значительным потерям госбюджета", – объяснили в бюро.

Изданию "ГОРДОН" источники в правоохранительных органах рассказали, что обыски проводились в том числе у возглавляющего налоговую службу Евгения Олейникова.