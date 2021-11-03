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"Злоупотребление властью или служебным положением". В СБУ и НАБУ рассказали об обысках в налоговой службе

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Обыски связаны со схемой со "скрутками", отметили в СБУ
Обыски связаны со схемой со "скрутками", отметили в СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Обыски в Государственной налоговой службе (ГНС) Украины проходят 3 ноября в рамках уголовного производства о злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Об этом проинформировала Служба безопасности Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе. По предварительной информации, схема заключалась в "покрывании" мошенников, недоплачивавших налоги, а также помогавших фиктивным предприятиям", – говорится в сообщении.

В спецслужбе подчеркнули, что в ходе обысков "обнаружены и изъяты документы, подтверждающие данный противоправный механизм, в частности, факты, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым "скруткам", а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых".

НАБУ в Facebook сообщило, что обыски проходят в помещениях центрального аппарата ГНС и подразделениях налоговой службы в Полтавской области, а также по месту жительства должностных лиц ГНС и "ряда физических лиц" в Киеве, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования так называемых налоговых "скруток", начатого по собственным наработкам детективов, публикациям в СМИ и информации, указанной в отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, приведших к значительным потерям госбюджета", – объяснили в бюро.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/3069653896613609

Изданию "ГОРДОН" источники в правоохранительных органах рассказали, что обыски проводились в том числе у возглавляющего налоговую службу Евгения Олейникова.

Контекст:

3 ноября СМИ сообщили, что у Алексея Любченко, которого Рада сегодня отправила в отставку с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики, а также у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и в центральном аппарате ГНС проходят обыски

Любченко и его пресс-служба заявили, что у него дома или по месту работы проводили следственные действия.

Позже в налоговой службе рассказали, что обыски связаны с нарушениями налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области. "Государственной налоговой службой Украины еще в декабре 2020 года и в январе 20210го проводилась собственная проверка главного управления ГНС в Полтавской области по вопросам отработки рисковых субъектов хозяйственной деятельности, в том числе по предприятиям, которые являются фигурантами в материалах упомянутого уголовного дела", – заявили в ГНС.

Теги: СБУ, налоги, госбюджет, экономика, обыск, правоохранители, расследование, спецслужбы, мошенник, детективы, НАБУ, обыски, регионы, проверки, Служба безопасности Украины, Евгений Олейников
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