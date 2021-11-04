И.о. главы Госналоговой про обыски у него: Следствие фактически верифицировало, что я честно подаю декларацию

"Следственные действия происходят по решению суда. В отношении себя лично могу сказать, что обыски прошли в жилье, где живу я лично вместе с семьей, а также по месту жительства моей матери. По итогам следствия без разглашения тайны следствия могу сказать, что фактически верифицировано, что я честно подаю декларацию государственного служащего", – заявил Олейников.

Он пояснил, что обыски связаны с тем, что, по мнению НАБУ, Олейников может быть причастен к прикрытию незаконной деятельности некоторой группы предприятий.

"По странному стечению обстоятельств, еще в январе этого года проводился ряд мер Госналоговой и эти материалы были переданы в правоохранительные органы. Я думаю, следствие разберется, как можно объединить прикрытие и передачу документов правоохранителям", – сказал и.о. главы ведомства.

По его словам, протокол обыска еще составляют. В то же время, чиновник заверил, что "было найдено все, что угодно, кроме денег".

"Также могу сказать, что средства, которые найдены у меня дома, полностью соответствуют декларации", – добавил Олейников.