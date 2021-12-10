Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год

Зеленский подписал документ в тот же день, как получил его из Верховной Рады Фото: EPA

Согласно документу, доходы госбюджета на следующий год утверждены в объеме 1,324 трлн грн, в том числе общего фонда – 1,183 трлн грн. Это, соответственно, на 9,7% и 12,2% больше по сравнению с утвержденными доходами госбюджета 2021 года.

Расходы госбюджета увеличены на 3,8% (до 1,499 трлн грн). Предельный размер дефицита снижен на 23,5% – до 188,8 млрд грн (по сравнению с гобюджетом-2021), в том числе по общему фонду – на 27,4% (до 160,3 млрд грн).