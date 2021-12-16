Богдан: Начнется жопа, потому что власть всех "кидает"

"У нас хренова куча кризисов, у нас войска российские на рубеже, у нас дипломатический кризис. Это плевок в лицо, когда они говорят: "Ни слова об Украине без Украины", – и звонят премьер-министру Италии. Убей меня, при чем премьер-министр Италии, если не позвонили президенту Украины?" – сказал он.

Экс-глава ОП считает, что с украинскими властями "разговаривать никто не хочет".

"Когда начнется жопа, [...] будем виноваты мы, потому что мы всех "кидаем", мы подписываем страшные документы, не читая. Вот когда начнется вот этот кризис... А что будет, ты понимаешь? Ну, вот замерз город какой-то... У нас был Алчевск, знаешь, что такое замерзший город? Это когда -15 ºС, трубы разрывает лед, расширяет, Алчевск может быть в любом городе. А их может быть 10, а может быть 20, а в это время веерные отключения, а нет поставок топлива из Беларуси", – объяснил Богдан.

Он еще раз назвал подобное "жопой".

"И мы начнем резать друг друга", – заявил Богдан.

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