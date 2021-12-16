Богдан: Ермак – несчастный человек. Какой у него выход с этой подводной лодки?

Гордон спросил у политика, хороший ли Ермак глава Офиса Президента.

"Я не могу давать ему оценку. Ну, что ты меня спрашиваешь? Ты же понимаешь…" – ответил Богдан.

"Человек он какой? Давай закончим тему", – уточнил журналист.

"Да я не хочу про него говорить. Это несчастный человек... Ну, потому что – какой у него выход с этой подводной лодки? Какой?" – сказал экс-глава ОП.

На предположение, что Ермак может пойти работать юристом, Богдан подчеркнул, что Ермак никогда не был юристом, "снимал фильмы какие-то".

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