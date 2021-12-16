Богдан: Ермак – несчастный человек. Какой у него выход с этой подводной лодки?

Гордон спросил у политика, хороший ли Ермак глава Офиса Президента.
"Я не могу давать ему оценку. Ну, что ты меня спрашиваешь? Ты же понимаешь…" – ответил Богдан.
"Человек он какой? Давай закончим тему", – уточнил журналист.
"Да я не хочу про него говорить. Это несчастный человек... Ну, потому что – какой у него выход с этой подводной лодки? Какой?" – сказал экс-глава ОП.
На предположение, что Ермак может пойти работать юристом, Богдан подчеркнул, что Ермак никогда не был юристом, "снимал фильмы какие-то".
Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.
В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.
После этого Зеленский назначил руководителем Офиса президента своего помощника Ермака.
С именем Ермака связан ряд скандалов, в числе последних – "вагнергейт" и журналистское расследование о праздновании его дня рождения на госдаче в Карпатах с доставкой гостей вертолетами ГСЧС (сам Ермак в обоих случаях обвинения в свой адрес отвергал). В центре Киева прошло несколько крупных митингов с требованием отставки Ермака. Однако Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября заявил, что не собирается увольнять Ермака.
До политической карьеры Ермак занимался частной юридической практикой в сфере защиты интеллектуальной собственности и продюсировал фильмы. Он является учредителем украинской продюсерской и дистрибьюторской компании Garnet International Media Group.
Гордон в конце ноября заявил, что Украиной руководит не Зеленский, а Ермак.