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Богдан: Ермак – несчастный человек. Какой у него выход с этой подводной лодки?

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Богдан (слева) считает своего преемника на посту главы ОП Ермака (справа) "несчастным человеком"
Богдан (слева) считает своего преемника на посту главы ОП Ермака (справа) "несчастным человеком"
Фото: president.gov.ua

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что не может давать оценку работе нынешнего главы ОП Андрея Ермака. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон спросил у политика, хороший ли Ермак глава Офиса Президента.

"Я не могу давать ему оценку. Ну, что ты меня спрашиваешь? Ты же понимаешь…" – ответил Богдан. 

"Человек он какой? Давай закончим тему", – уточнил журналист.

"Да я не хочу про него говорить. Это несчастный человек... Ну, потому что – какой у него выход с этой подводной лодки? Какой?" – сказал экс-глава ОП.

На предположение, что Ермак может пойти работать юристом, Богдан подчеркнул, что Ермак никогда не был юристом, "снимал фильмы какие-то".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

После этого Зеленский назначил руководителем Офиса президента своего помощника Ермака

С именем Ермака связан ряд скандалов, в числе последних – "вагнергейт" и журналистское расследование о праздновании его дня рождения на госдаче в Карпатах с доставкой гостей вертолетами ГСЧС (сам Ермак в обоих случаях обвинения в свой адрес отвергал). В центре Киева прошло несколько крупных митингов с требованием отставки Ермака. Однако Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября заявил, что не собирается увольнять Ермака.

До политической карьеры Ермак занимался частной юридической практикой в сфере защиты интеллектуальной собственности и продюсировал фильмы. Он является учредителем украинской продюсерской и дистрибьюторской компании Garnet International Media Group.

Гордон в конце ноября заявил, что Украиной руководит не Зеленский, а Ермак.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: политика, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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