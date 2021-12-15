"Зачем нам эта Европа?" Луценко рассказал о реакции Ермака на возможные последствия от передачи Цемаха России

По его словам, разговор был с участием Зеленского по поводу обмена пленными, еще когда главой ОП был Андрей Богдан (тогда Ермак был советником президента), и именно тогда он впервые увидел Ермака.
"Меня пригласили в кабинет Зеленского. Я докладываю президенту. Он мне говорит: "Мне в этом списке нужен Цемах". Говорю: "Владимир Александрович, это невозможно. Цемах еще не дал показания и, главное – вот вам письма от моих коллег из Голландии, для которых он ключевой свидетель. Он – билет [президента РФ Владимира] Путина в Гаагу, потому что он размещал ракету "Бук" вооруженных сил РФ. Не ополченцев, не из военторга, а конкретного подразделения россиян", – рассказал Луценко.
Он считает, что Цемах, если не попадет "на обмен", то "сломается" и начнет давать показания.
"Я говорю: "Владимир Александрович, такие вещи у нас уже были. Как только речь идет о столь важном свидетеле, мы должны его по крайней мере осудить, а не отпускать таким образом". Всех российских террористов мы прежде осуждали", – объяснил экс-генпрокурор.
По его словам, он рассказал Зеленскому еще об одном "нюансе" в деле Цемаха.
"Вы помните, что в Нидерландах ничем не завершился референдум по ассоциации Украина – ЕС? Так вот, если Нидерланды, обиженные на то, что мы им не довезли ключевого свидетеля, под влиянием российских СМИ (а я напомню, что один из самых больших газовых хабов "Газпрома" находится тоже там) раскрутят эту истерию, то у нас может полететь еще и ассоциация с ЕС". И тут, как сейчас, слышу голос Ермака: "Юрий Витальевич, зачем нам эта Европа, нам надо с россиянами договариваться". Я еще помню, что был в нормальном настроении, и говорю: "У-у-у, знакомые песни, я такую штуку слышал много лет при [ныне беглом экс-президенте Викторе] Януковиче". Так мы быстренько и разошлись", – описал происходившее Луценко.
Он утверждает, что Зеленский тогда сказал, что "все-таки надо подумать".
"Проходит несколько дней, и где-то в час ночи президент звонит мне по "двухсотке" и криком, даже с несколькими грубыми словами, кричит: "Вот я сейчас пришлю к тебе родственников моряков, ты им будешь объяснять, почему они не дома. Я президент, я нуждаюсь". Говорю (правда, тоже не очень вежливо): "Владимир Александрович, смотрите, я закрываю ваши тылы, потому что отдать Цемаха – это сегодня очень антиукраинский шаг", – сказал Луценко.
Он отметил, что не считает Ермака агентом россиян.
"Да, отец Ермака работал в КГБ СССР, да, у него в фирмах есть люди, как-то связанные с ФСБ, – но я не считаю его агентом. Я считаю, что он человек безотчетно российского влияния. Пока его кто-то не уличит на материальной выгоде", – подчеркнул бывший генпрокурор Украины.
Украинские спецслужбы задержали Цемаха в конце июня 2019 года в оккупированном Снежном, 4 июля суд в Киеве взял его под стражу, а 5 сентября освободил под личное обязательство.
В результате операции в Снежном погиб украинский разведчик Александр Колодяжный, еще один разведчик – Дмитрий Гержан – получил тяжелое ранение (ему ампутировали ногу).
В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.
3 сентября спикер международной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был "доступным для следствия". 40 депутатов Европарламента обратились к Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России. По данным СМИ, Фред Вестербеке, который в то время занимал должность главного прокурора Нидерландов, направил письмо Офису генпрокурора Украины с призывом не допустить выдачи Цемаха россиянам. Его доступность для допроса является вопросом исключительной важности, говорилось в письме.
7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию. Среди тех, кого во время обмена вернула Украина, – режиссер Олег Сенцов, крымский активист Владимир Балух, журналист Роман Сущенко и другие.
12 сентября стало известно, что Цемах вернулся на оккупированную территорию.
Зеленский заявил, что перед выдачей РФ Цемаха допросили. "Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", – сказал он.
После обмена власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать Цемаха. 19 ноября Россия сообщила Нидерландам, что не может задержать Цемаха, так как неизвестно, где он находится. В прокуратуре Нидерландов считают, что Россия специально сорвала выдачу Цемаха.