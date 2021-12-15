"Зачем нам эта Европа?" Луценко рассказал о реакции Ермака на возможные последствия от передачи Цемаха России

По его словам, разговор был с участием Зеленского по поводу обмена пленными, еще когда главой ОП был Андрей Богдан (тогда Ермак был советником президента), и именно тогда он впервые увидел Ермака.

"Меня пригласили в кабинет Зеленского. Я докладываю президенту. Он мне говорит: "Мне в этом списке нужен Цемах". Говорю: "Владимир Александрович, это невозможно. Цемах еще не дал показания и, главное – вот вам письма от моих коллег из Голландии, для которых он ключевой свидетель. Он – билет [президента РФ Владимира] Путина в Гаагу, потому что он размещал ракету "Бук" вооруженных сил РФ. Не ополченцев, не из военторга, а конкретного подразделения россиян", – рассказал Луценко.

Он считает, что Цемах, если не попадет "на обмен", то "сломается" и начнет давать показания.

"Я говорю: "Владимир Александрович, такие вещи у нас уже были. Как только речь идет о столь важном свидетеле, мы должны его по крайней мере осудить, а не отпускать таким образом". Всех российских террористов мы прежде осуждали", – объяснил экс-генпрокурор.

По его словам, он рассказал Зеленскому еще об одном "нюансе" в деле Цемаха.

"Вы помните, что в Нидерландах ничем не завершился референдум по ассоциации Украина – ЕС? Так вот, если Нидерланды, обиженные на то, что мы им не довезли ключевого свидетеля, под влиянием российских СМИ (а я напомню, что один из самых больших газовых хабов "Газпрома" находится тоже там) раскрутят эту истерию, то у нас может полететь еще и ассоциация с ЕС". И тут, как сейчас, слышу голос Ермака: "Юрий Витальевич, зачем нам эта Европа, нам надо с россиянами договариваться". Я еще помню, что был в нормальном настроении, и говорю: "У-у-у, знакомые песни, я такую штуку слышал много лет при [ныне беглом экс-президенте Викторе] Януковиче". Так мы быстренько и разошлись", – описал происходившее Луценко.

Он утверждает, что Зеленский тогда сказал, что "все-таки надо подумать".

"Проходит несколько дней, и где-то в час ночи президент звонит мне по "двухсотке" и криком, даже с несколькими грубыми словами, кричит: "Вот я сейчас пришлю к тебе родственников моряков, ты им будешь объяснять, почему они не дома. Я президент, я нуждаюсь". Говорю (правда, тоже не очень вежливо): "Владимир Александрович, смотрите, я закрываю ваши тылы, потому что отдать Цемаха – это сегодня очень антиукраинский шаг", – сказал Луценко.

Он отметил, что не считает Ермака агентом россиян.

"Да, отец Ермака работал в КГБ СССР, да, у него в фирмах есть люди, как-то связанные с ФСБ, – но я не считаю его агентом. Я считаю, что он человек безотчетно российского влияния. Пока его кто-то не уличит на материальной выгоде", – подчеркнул бывший генпрокурор Украины.