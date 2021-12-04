Луценко: В 2019 году Зеленский и Ермак всячески уговаривали меня организовать передачу Цемаха РФ. Я отказался

Он прокомментировал выступление в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" полковника запаса Вооруженных сил Украины Романа Червинского, который руководил операцией по задержанию Цемаха на временно оккупированных территориях Украины. Луценко отметил, что во время этой спецоперации удалось вывезти ключевого свидетеля теракта со сбиванием малайзийского Boeing рейса MH17.

"Могу подтвердить две вещи: 1) голландская прокуратура рассматривала Цемаха как свидетеля, чей допрос был "максимально важным"; 2) как генпрокурор я довел это до сведения президента Зеленского в присутствии [тогдашнего главы ОПУ Андрея] Богдана и Ермака. Зеленский и Ермак всячески уговаривали меня организовать передачу Цемаха РФ. Я отказался. Ведь именно суд по МН17 – это путь [президента РФ Владимира] Путина в Гаагский трибунал", – написал Луценко.

Он заявил, что через несколько дней после этого состоялся телефонный разговор с Зеленским.

"В истерической форме он снова потребовал отдать Цемаха Путину. Я снова отказался. На что Зеленский сказал, что тогда мои дни на должности – недолгие. Я сказал: сколько их ни есть, но до последнего я буду отстаивать необходимость осуждения российских террористов и только после приговора – организация обмена. Вспоминаю это для того, чтобы подтвердить слова полковника Червинского: "В офисе… боятся ссориться с Россией. Там не один "крот", а просто такая целая группа людей: [замглавы ОПУ Олег] Татаров, Ермак, [заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан] Демченко", – заявил он.