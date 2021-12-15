"Запуганный человек". Луценко заявил, что охрана у Зеленского в несколько раз больше, чем была у Порошенко

"У него более 70 работников УГО в первом круге "лички". У [пятого президента Украины Петра] Порошенко было в разы меньше, а президентство [беглого экс-президента Виктора] Януковича я провел в других местах, где не было видно. У Порошенко было человек 10-15. Но это речь о первом круге. На периметре стоят другие – есть разведки, есть еще передовые группы", – сказал он.

По словам экс-генпрокурора, такого как сейчас "еще никогда не было".

"Я не говорю, что это плохо, и президента не следует охранять. Нет, государство должно оберегать – и для государства что 10, что 70 человек – не такая уж роскошь. Вопрос в атмосфере, в которой он живет. И мы ее видели на этой пресс-конференции – это запуганный человек с комплексом Наполеона", – считает Луценко.

Он утверждает, что запугивать Зеленского начали еще до президентских выборов 2019 года.

"На трассе Киев – Одесса была засада группы лиц, которые собирались из пулемета расстрелять львовского криминального авторитета Васю Морду. Полиция задержала их. [...] Те, кому было нужно, добежали до кандидата в президенты Зеленского и объяснили, что это была засада на него, потому что он живет именно на этой трассе. И увидели знакомый блеск в глазах. Такой блеск страха за свою жизнь был очень виден у Януковича", – объяснил Луценко.

Он отметил, что "с тех пор Зеленский живет в атмосфере постоянных сигналов об опасности его жизни".

"Уже рассказывали о вероятности отравления членов его семьи, опасности проживания в его частном доме, опасности передвижения. [...] Эта информация об опасности жизни – это как наркотик, в ней постоянно нужно поднимать градус. В результате от простых покушений к нему перешли к покушениям на него, имени Васи Лаптева. Вы же знаете, что это офицер ФСБ, якобы говоривший с украинскими отставными офицерами. И этот "мятеж" комментировал целый [президент США Джо] Байден. То есть эта запуганность и удержание властей оказывает большое влияние на политику президента Зеленского", – сказал Луценко.

По словам бывшего генпрокурора, концентрация российских войск возле границ Украины – один из видов шантажа.

"Возможно, вы видели публикации таких околофээсбешных сайтов о том, что заказан психологический портрет Зеленского для решающего давления Кремля; что шантажировать будут двойным гражданством, оффшорными счетами. И эти публикации также являются шантажом", – объяснил Луценко.