Луценко и Трепак сообщили, что Порошенко в ближайшее время могут предъявить подозрение по делу о торговле углем из ОРДЛО

"По моей информации, в ближайшее время Порошенко может быть предъявлено новое подозрение по делу, связанному с торговлей углем с оккупированной россиянами территории Украины в период его президентства, и в котором "проходят" Медведчук и экс-министр энергетики [Владимир] Демчишин", – написал Трепак.

По его словам, проект подозрения уже подготовлен Офисом генпрокурора, изучается в Офисе президента, и, если на Банковой примут такое политическое решение, подозрение будет вручено, пока генпрокурор Ирина Венедиктова будет в десятидневной командировке в США.

"Ранее Венедиктова подписание такого рода политически резонансных подозрений во многих случаях поручала одному из своих заместителей (наделив его в настоящее время статусом "и.о." генпрокурора), а сама срочно отбывала в командировку или отпуск. Интересно, кому из заместителей генпрокурора на этот раз представится "честь" выполнить такую деликатно-ответственную функцию", – заявил Трепак.

О возможности открытия нового производства против Порошенко и попытки его ареста на следующей неделе заявлял также в эфире "5 канала" 2 декабря экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он не уточнял, в чем именно могут обвинить политика.

"Несколько прокуроров уже бросили свои удостоверения на стол (я готов позже назвать их фамилии), чтобы не участвовать в группе, которая ищет, за что посадить Порошенко. Но нашелся один из многих заместителей генерального прокурора, который в случае отпуска госпожи Венедиктовой, когда на него возложат исполнение обязанностей, буквально на следующей неделе готов подписать подозрение пятому президенту Петру Порошенко с попыткой его ареста", – заявил Луценко.