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ПОЛИТИКА

Порошенко вспомнил 2013 год и написал, что "забрался на грейдер, окруженный агрессивной толпой титушек". Его раскритиковали

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Порошенко считает, что 1 декабря 2013 года на Банковой его окружали агрессивные титушки
Порошенко считает, что 1 декабря 2013 года на Банковой его окружали агрессивные титушки
Фото: Николай Тимченко / day.kyiv.ua

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 1 декабря опубликовал в своем Twitter несколько сообщений, посвященных этому дню восемь лет назад, во время начала Революции Достоинства.

Политик вспомнил, что 1 декабря 2013 года после избиения студентов на Майдане украинцы вышли на улицы Киева, чтобы выразить протест режиму Виктора Януковича, перешедшего "красную линию".

"Среди протестующих был и я. Вместе мы сопротивлялись провокаторам, свезенным под Администрацию Президента... Помню, как забрался на ставший знаменитым грейдер. В тот момент он был оцеплен агрессивной толпой "титушек", – заявил Порошенко.

По его мнению, в тот день протестующим "удалось остановить провокации", но не удалось остановить режим Януковича, который "начал с избиения студентов и закончил убийствами".

Другие свидетели и участники этих событий разошлись с Порошенко в их оценке. 

"Сегодня узнала, что, оказывается, я титушка. Испанский стыд", – написала в Facebook нардеп Александра Устинова (фракция "Голос", объединение "Справедливость").

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/5456718457687918

Ее поддержал журналист из Винницы Антон Булгаков. 

Скриншот: Oleksandra Ustinova
Скриншот: Oleksandra Ustinova

Журналист Артем Овсиенко вспомнил интервью "Цензор.НЕТ" с бывшим добровольцем батальона "Днепр", экс-главой Сумского облсовета Семеном Салатенко, посвященном добровольцу "Правого сектора" Сергею Табале с позывным Север. По словам Салатенко, именно Табала был в числе людей, которые стащили Порошенко с грейдера на Банковой, а через год, 6 ноября 2014 года, погиб в возрасте 18 лет при обороне Донецкого аэропорта.

https://www.facebook.com/artem.ovdiienko/posts/5223767874319289

"Петр Алексеевич, спасибо, что я теперь "титушка", хотя просто стоял на лестнице и вел репортаж с Банковой. Одним постом перебить целое выступление Владимира Александровича [Зеленского] – это надо уметь, я считаю", – написал редактор Delo.ua Дмитрий Бунецкий.

https://www.facebook.com/bunetsky/posts/10209741305445587

Блогер Антон Ходза считает, что это "уже какой-то космический уровень цинизма". 

"Пролезть на горбах людей во власть, а потом переписывать историю. Хотя это недавно было, все еще прекрасно помнят. Следовало еще лет 10 подождать. А потом уже рассказывать, как самостоятельно спасал Украину от "провокаторов и титушек", – отметил он. 

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10215471219653502

Журналистка Леся Падалка подчеркнула, что в "толпе титушек" было много ее друзей.

"Так я не поняла, это он хвастается, что защитил администрацию Януковича или как?" – спросила она. 

https://www.facebook.com/padalka.l/posts/4770151923047513

Журналистка и волонтер Ольга Решетилова считает, что в твите Порошенко кроется "ответ на то, почему у нас президент Зеленский".

"Майданная волна вынесла во власть людей, очень далеких от его сути. Несоответствие ценностей Майдана и послемайданной власти сделало возможным откат", – написала она. 

https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/4829752300390220

Контекст:

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который после избиения вышедших на площадь студентов перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

По информации Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек

Теги: Евромайдан, Петр Порошенко, протесты, титушки, Администрация Президента, Майдан, митинг, провокации, киборги, соцсети, Ольга Решетилова, Антон Ходза, Александра Устинова
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