Порошенко вспомнил 2013 год и написал, что "забрался на грейдер, окруженный агрессивной толпой титушек". Его раскритиковали

Политик вспомнил, что 1 декабря 2013 года после избиения студентов на Майдане украинцы вышли на улицы Киева, чтобы выразить протест режиму Виктора Януковича, перешедшего "красную линию".
"Среди протестующих был и я. Вместе мы сопротивлялись провокаторам, свезенным под Администрацию Президента... Помню, как забрался на ставший знаменитым грейдер. В тот момент он был оцеплен агрессивной толпой "титушек", – заявил Порошенко.
По его мнению, в тот день протестующим "удалось остановить провокации", но не удалось остановить режим Януковича, который "начал с избиения студентов и закончил убийствами".
Пам’ятаю, як забрався на грейдер, який тепер став знаменитим. У той момент він був оточений агресивним натовпом «тітушок».— Петро Порошенко (@poroshenko) December 1, 2021
Того дня нам вдалося зупинити провокації. Але, на жаль, не вдалося зупинити жорстокий режим Януковича, який почав з побиття студентів, і закінчив вбивствами pic.twitter.com/E0JitJ3dCW
Другие свидетели и участники этих событий разошлись с Порошенко в их оценке.
"Сегодня узнала, что, оказывается, я титушка. Испанский стыд", – написала в Facebook нардеп Александра Устинова (фракция "Голос", объединение "Справедливость").
Ее поддержал журналист из Винницы Антон Булгаков.
Журналист Артем Овсиенко вспомнил интервью "Цензор.НЕТ" с бывшим добровольцем батальона "Днепр", экс-главой Сумского облсовета Семеном Салатенко, посвященном добровольцу "Правого сектора" Сергею Табале с позывным Север. По словам Салатенко, именно Табала был в числе людей, которые стащили Порошенко с грейдера на Банковой, а через год, 6 ноября 2014 года, погиб в возрасте 18 лет при обороне Донецкого аэропорта.
"Петр Алексеевич, спасибо, что я теперь "титушка", хотя просто стоял на лестнице и вел репортаж с Банковой. Одним постом перебить целое выступление Владимира Александровича [Зеленского] – это надо уметь, я считаю", – написал редактор Delo.ua Дмитрий Бунецкий.
Блогер Антон Ходза считает, что это "уже какой-то космический уровень цинизма".
"Пролезть на горбах людей во власть, а потом переписывать историю. Хотя это недавно было, все еще прекрасно помнят. Следовало еще лет 10 подождать. А потом уже рассказывать, как самостоятельно спасал Украину от "провокаторов и титушек", – отметил он.
Журналистка Леся Падалка подчеркнула, что в "толпе титушек" было много ее друзей.
"Так я не поняла, это он хвастается, что защитил администрацию Януковича или как?" – спросила она.
Журналистка и волонтер Ольга Решетилова считает, что в твите Порошенко кроется "ответ на то, почему у нас президент Зеленский".
"Майданная волна вынесла во власть людей, очень далеких от его сути. Несоответствие ценностей Майдана и послемайданной власти сделало возможным откат", – написала она.
21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который после избиения вышедших на площадь студентов перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).
Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.
По информации Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек.