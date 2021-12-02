Порошенко вспомнил 2013 год и написал, что "забрался на грейдер, окруженный агрессивной толпой титушек". Его раскритиковали

Порошенко считает, что 1 декабря 2013 года на Банковой его окружали агрессивные титушки Фото: Николай Тимченко / day.kyiv.ua

Политик вспомнил, что 1 декабря 2013 года после избиения студентов на Майдане украинцы вышли на улицы Киева, чтобы выразить протест режиму Виктора Януковича, перешедшего "красную линию".

"Среди протестующих был и я. Вместе мы сопротивлялись провокаторам, свезенным под Администрацию Президента... Помню, как забрался на ставший знаменитым грейдер. В тот момент он был оцеплен агрессивной толпой "титушек", – заявил Порошенко.

По его мнению, в тот день протестующим "удалось остановить провокации", но не удалось остановить режим Януковича, который "начал с избиения студентов и закончил убийствами".

Пам’ятаю, як забрався на грейдер, який тепер став знаменитим. У той момент він був оточений агресивним натовпом «тітушок».



Того дня нам вдалося зупинити провокації. Але, на жаль, не вдалося зупинити жорстокий режим Януковича, який почав з побиття студентів, і закінчив вбивствами pic.twitter.com/E0JitJ3dCW — Петро Порошенко (@poroshenko) December 1, 2021

Другие свидетели и участники этих событий разошлись с Порошенко в их оценке.

"Сегодня узнала, что, оказывается, я титушка. Испанский стыд", – написала в Facebook нардеп Александра Устинова (фракция "Голос", объединение "Справедливость").

Ее поддержал журналист из Винницы Антон Булгаков.

Скриншот: Oleksandra Ustinova

Журналист Артем Овсиенко вспомнил интервью "Цензор.НЕТ" с бывшим добровольцем батальона "Днепр", экс-главой Сумского облсовета Семеном Салатенко, посвященном добровольцу "Правого сектора" Сергею Табале с позывным Север. По словам Салатенко, именно Табала был в числе людей, которые стащили Порошенко с грейдера на Банковой, а через год, 6 ноября 2014 года, погиб в возрасте 18 лет при обороне Донецкого аэропорта.

"Петр Алексеевич, спасибо, что я теперь "титушка", хотя просто стоял на лестнице и вел репортаж с Банковой. Одним постом перебить целое выступление Владимира Александровича [Зеленского] – это надо уметь, я считаю", – написал редактор Delo.ua Дмитрий Бунецкий.

Блогер Антон Ходза считает, что это "уже какой-то космический уровень цинизма".

"Пролезть на горбах людей во власть, а потом переписывать историю. Хотя это недавно было, все еще прекрасно помнят. Следовало еще лет 10 подождать. А потом уже рассказывать, как самостоятельно спасал Украину от "провокаторов и титушек", – отметил он.

Журналистка Леся Падалка подчеркнула, что в "толпе титушек" было много ее друзей.

"Так я не поняла, это он хвастается, что защитил администрацию Януковича или как?" – спросила она.

Журналистка и волонтер Ольга Решетилова считает, что в твите Порошенко кроется "ответ на то, почему у нас президент Зеленский".

"Майданная волна вынесла во власть людей, очень далеких от его сути. Несоответствие ценностей Майдана и послемайданной власти сделало возможным откат", – написала она.