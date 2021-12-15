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"Ищут для этого большие деньги". Богдан назвал, кто готовит Ермака в президенты

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Для участия Ермака в президентских выборах нужны большие деньги, отметил Богдан (на фото)
Для участия Ермака в президентских выборах нужны большие деньги, отметил Богдан (на фото)
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Богдан не исключил, что нынешний руководитель ОПУ Андрей Ермак примет участие в президентских выборах. Об этом Богдан заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил Богдана, пойдет ли Ермак в президенты, если, скажем, завтра будут выборы в Украине.

"Запасной вариант у них [ОПУ], они это играют. [Президент РФ Владимир] Путин и [экс-глава Кремля Дмитрий] Медведев… Ну, если не… Ну, смотри: я точно знаю, что они это обговаривают, – ответил экс-глава ОПУ. – На рынке вот этих информационных всех политтехнологий – да? – это… знаешь, если ты произвел газ, то знает вся страна… Деньги ищут: большие деньги нужны для этого. Вот ищут".

По словам Богдана, Ермак и президент Владимир Зеленский "друг друга знают лет восемь – десять". Ермак никогда не говорит Зеленскому "нет", отметил Богдан. Он добавил, что Ермак сидит в кабинете президента "целыми днями".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зеленский назначил своего помощника Ермака руководителем Офиса президента в феврале 2020 года. До Ермака эту должность с мая 2019-го занимал Богдан.

Перед увольнением Богдана и назначением Ермака Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. Президент подчеркнул, что из-за них ему придется расставаться с сотрудниками, но фамилий не назвал.

С именем Ермака связан ряд скандалов, в числе последних – "вагнергейт" и журналистское расследование о праздновании его дня рождения на госдаче в Карпатах с доставкой гостей вертолетами ГСЧС (сам Ермак в обоих случаях обвинения в свой адрес отвергал). В центре Киева прошло несколько крупных митингов с требованием отставки Ермака. Однако Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября заявил, что не собирается увольнять Ермака.

До политической карьеры Ермак занимался частной юридической практикой в сфере защиты интеллектуальной собственности и продюсировал фильмы. Он является учредителем украинской продюсерской и дистрибьюторской компании Garnet International Media Group.

Гордон в конце ноября заявил, что Украиной руководит не Зеленский, а Ермак.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, выборы, деньги, Владимир Зеленский, президент, интервью, Андрей Богдан, Андрей Ермак
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