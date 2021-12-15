"Ищут для этого большие деньги". Богдан назвал, кто готовит Ермака в президенты

Для участия Ермака в президентских выборах нужны большие деньги, отметил Богдан (на фото) Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Журналист спросил Богдана, пойдет ли Ермак в президенты, если, скажем, завтра будут выборы в Украине.

"Запасной вариант у них [ОПУ], они это играют. [Президент РФ Владимир] Путин и [экс-глава Кремля Дмитрий] Медведев… Ну, если не… Ну, смотри: я точно знаю, что они это обговаривают, – ответил экс-глава ОПУ. – На рынке вот этих информационных всех политтехнологий – да? – это… знаешь, если ты произвел газ, то знает вся страна… Деньги ищут: большие деньги нужны для этого. Вот ищут".

По словам Богдана, Ермак и президент Владимир Зеленский "друг друга знают лет восемь – десять". Ермак никогда не говорит Зеленскому "нет", отметил Богдан. Он добавил, что Ермак сидит в кабинете президента "целыми днями".

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