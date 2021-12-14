Богдан: Ермак никогда не говорит Зеленскому "нет". Любой бред – "Класс!"

Гордон в конце ноября заявил, что Украиной руководит не Зеленский, а Ермак, журналист попросил Богдана прокомментировать это.

"Мне кажется, нет. Это симбиоз двух людей и Владимир Зеленский в нем превалирует. Ермак никогда ему не говорит "нет". Любой бред, любая сюжетная линия – "давай, класс!" Эй, ребят, заходите, президент идею дал. Но это же так не работало, не работает и не будет работать", – сказал экс-глава ОПУ.

На вопрос, чем Ермак "взял Зеленского", Богдан сказал, что не хочет нырять в эту грязь.

"У них старая история, они друг друга знают лет восемь – десять. Что они там делали – это их история. Пусть они своей историей и живут", – отметил Богдан.

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