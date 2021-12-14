Богдан: Ермак никогда не говорит Зеленскому "нет". Любой бред – "Класс!"

Гордон в конце ноября заявил, что Украиной руководит не Зеленский, а Ермак, журналист попросил Богдана прокомментировать это.
"Мне кажется, нет. Это симбиоз двух людей и Владимир Зеленский в нем превалирует. Ермак никогда ему не говорит "нет". Любой бред, любая сюжетная линия – "давай, класс!" Эй, ребят, заходите, президент идею дал. Но это же так не работало, не работает и не будет работать", – сказал экс-глава ОПУ.
На вопрос, чем Ермак "взял Зеленского", Богдан сказал, что не хочет нырять в эту грязь.
"У них старая история, они друг друга знают лет восемь – десять. Что они там делали – это их история. Пусть они своей историей и живут", – отметил Богдан.
Зеленский назначил своего помощника Ермака руководителем Офиса президента в феврале 2020 года. До Ермака эту должность занимал Андрей Богдан.
Перед увольнением Богдана и назначением Ермака Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. Президент подчеркнул, что из-за них ему придется расставаться с сотрудниками, но фамилий не назвал.
С именем Ермака связан ряд скандалов, в числе последних – "вагнергейт" и журналистское расследование о праздновании его дня рождения на госдаче в Карпатах с доставкой гостей вертолетами ГСЧС (сам Ермак в обоих случаях обвинения в свой адрес отвергал). В центре Киева прошло несколько крупных митингов с требованием отставки Ермака.
Однако Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября заявил, что не собирается увольнять Ермака.
До политической карьеры Ермак занимался частной юридической практикой в сфере защиты интеллектуальной собственности и продюсировал фильмы. Он является учредителем украинской продюсерской и дистрибьюторской компании Garnet International Media Group.