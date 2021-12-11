Разумков про Ермака: У нас должность завхоза становится второй должностью в стране

Разумков (на фото) о Ермаке: Хорошо хвалит. Он комфортнее... Теплее, если мы говорим про теплую ванну Фото: rada.gov.ua

Журналистка спросила Разумкова, почему он "так раздражает Ермака" и какой видит его роль. Она отметила, что обычно Ермака описывают как "регента", которому "доверяют больше всего" и который "командует всем, вплоть до семейных встреч, и имеет неограниченное влияние на президента".

"Многое из того, что вы описываете, соответствует действительности. Раздражаю я его? Да мне, честно, все равно. При всем уважении к главе Офиса президента. Я не понимаю, почему у нас должность завхоза становится второй должностью в стране", – ответил Разумков.

В ответ на фразу Влащенко, что это в Украине "традиционно", политик добавил, что говорит не только о Ермаке, а о ситуации в целом, но уточнил, что до такой степени, по его мнению, ситуация раньше не доходила.

"Такого не было никогда, потому что президенты все-таки хотели получать разные точки зрения... Я не представляю себе, чтобы [второй президент Украины Леонид] Кучма передал через кого-то из глав администрации задачу Службе безопасности, или ГУР, или еще кому-то", – сказал Разумков.

Он признал, что не был свидетелем событий того времени, но, насколько он знает, Кучма хоть и собирал информацию и прислушивался к другим, но решения принимал сам.

На вопрос, "почему Ермак смог, а Богдан нет", хотя он тоже имел большое влияние, Разумков высказал мнение, что дело в разных подходах.

"Проблема Андрея Иосифовича – он настроил всех против себя. Он был во многом эффективен, но его форма общения и форма поведения была неприемлема для очень многих людей, в том числе для меня. Хотя он понимал процессы..." – сказал политик.

При этом, по его мнению, Ермака не любят, "может быть, даже больше, чем Богдана".

"[Почему этот удержался, а тот нет?] Хорошо хвалит. Он комфортнее... Теплее, если мы говорим про теплую ванну", – добавил Разумков.