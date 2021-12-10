Зеленский, Ахметов, Ермак, Гордон и Шустер. Журнал "Фокус" назвал самых влиятельных украинцев

Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили составители рейтинга.
"Новый рейтинг журнала Фокус "100 самых влиятельных украинцев" в этом году продолжает тенденции прошлого: властные рычаги и система управлением государства все так же осуществляются в кабинетах Офиса президента, а не в парламенте или правительстве. Однако есть и различия в ситуации. Разнонаправленное давление вызывает видимые трещины в конструкции власти, или сухим языком, "разрушение в твердом теле", – заявил главред "Фокуса" Алексей Газубей.
Первое место в рейтинге сохранил президент Украины Владимир Зеленский, на втором – украинский миллиардер Ринат Ахметов, на третьем – глава Офиса президента Андрей Ермак, на четвертом – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Замыкает первую пятерку внефракционный нардеп, бывший председатель Верховной Рады Дмитрия Разумков.
Также в рейтинге есть премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (седьмое место) министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (19-е место), первая леди Украины Елена Зеленская (20-е место), пятый президент Украины Петр Порошенко (26-е место), советник Ермака Михаил Подоляк (37-е место), министр юстиции Украины Денис Малюська (61-е место), телеведущая Наталья Мосечук (76-е место), основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон (86-е место), телеведущий Савик Шустер (88-е место), журналист-расследователь Михаил Ткач (89-е место).
"Фокус" 15 лет ежегодно выпускает свой рейтинг "100 самых влиятельных людей". В прошлогоднем рейтинге первое "Фокуса" место занимал Зеленский, второе – Ермак, третье – Подоляк. Порошенко был на 19-м месте, Гордон – на 92-м, Мосейчук – на 91-м. Шустера и Ткача в прошлогоднем рейтинге не было.