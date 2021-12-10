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УДАР приблизился к проходному барьеру в Раду – соцопрос

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Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году
Фото: depositphotos.com

Партия УДАР за три недели улучшила свои позиции в результатах социологического опроса компании "Рейтинг" на 0,5 процентного пункта и, согласно опубликованным 10 декабря данным, набирает 4,2% среди избирателей, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Среди всех партий, которые не набрали проходные 5%, ближе всего к этому показателю сейчас УДАР, далее партии расположились так:

  • Радикальная партия – 4,0%;
  • Партия Шария – 3,1%;
  • ВО "Свобода" – 3,0%.

Рейтинг других политических сил – менее 3%. У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 1,8%.

Инфографика: ratinggroup.ua

"Слугу народа" готовы поддержать 18% украинцев, далее идут "Европейская солидарность" (13,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" – по 11,4%. Также в парламент проходят партия нардепа, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика" (7,5%), "Украинская стратегия Гройсмана" (6,2%), "Сила и честь" (6%) и партия "Наши" (5,2%).

Опрос проводился 6–8 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: ВО Свобода, Верховная Рада, УДАР, выборы, рейтинг, соцопрос, Радикальная партия, политика, парламент, Партия Шария
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