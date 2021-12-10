УДАР приблизился к проходному барьеру в Раду – соцопрос

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году Фото: depositphotos.com

Среди всех партий, которые не набрали проходные 5%, ближе всего к этому показателю сейчас УДАР, далее партии расположились так:

Радикальная партия – 4,0%;

Партия Шария – 3,1%;

ВО "Свобода" – 3,0%.

Рейтинг других политических сил – менее 3%. У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 1,8%.

Инфографика: ratinggroup.ua

"Слугу народа" готовы поддержать 18% украинцев, далее идут "Европейская солидарность" (13,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" – по 11,4%. Также в парламент проходят партия нардепа, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика" (7,5%), "Украинская стратегия Гройсмана" (6,2%), "Сила и честь" (6%) и партия "Наши" (5,2%).

Опрос проводился 6–8 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.