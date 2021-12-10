Украинцы назвали страны, наиболее враждебные по отношению к Украине – опрос

Союзной РФ считают 12% респондентов.
48% украинцев враждебной по отношению к своей стране назвали Беларусь. 23% – утверждают, что она союзная.
В то же время основными союзниками украинцы считают Польшу (67%), США и Канаду – по 61%, Литву (59%) и Великобританию (58%).
Также дружественными граждане Украины назвали Турцию (52%), Францию и Германию – по 51%.
"За последний год ощутимо в лучшую сторону изменилось отношение к Турции и Великобритании и ухудшилось по отношению к Беларуси", – отмечают социологи.
Опрос проводился 6–8 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.
Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года, после того как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а находящегося у власти с 1994 года Александра Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.