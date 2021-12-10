Украинцы назвали страны, наиболее враждебные по отношению к Украине – опрос

Союзной РФ считают 12% респондентов.

48% украинцев враждебной по отношению к своей стране назвали Беларусь. 23% – утверждают, что она союзная.

В то же время основными союзниками украинцы считают Польшу (67%), США и Канаду – по 61%, Литву (59%) и Великобританию (58%).

Также дружественными граждане Украины назвали Турцию (52%), Францию и Германию – по 51%.

"За последний год ощутимо в лучшую сторону изменилось отношение к Турции и Великобритании и ухудшилось по отношению к Беларуси", – отмечают социологи.

Опрос проводился 6–8 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.