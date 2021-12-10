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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти половина украинцев считают вероятным обострение войны на Донбассе в ближайшие полгода – опрос

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23% опрошенных считают такой обострение на Донбассе маловероятным
23% опрошенных считают такой обострение на Донбассе маловероятным
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Обострение войны на востоке Украины считают вероятным 46% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 9 декабря.

23% опрошенных считают такой сценарий маловероятным. За последние полтора года число украинцев, считающих обострение войны вероятным, выросло на 18 процентных пунктов (в июне 2020-го было 28%).

Очень вероятными украинцы считают рост тарифов на газ и тепло (72%) и обострение экономического кризиса (67%). Почти половина опрошенных ожидают обострения заболеваемости коронавирусом (каждый пятый считает это маловероятным).

Наименее вероятным было оценено втягивание Украины в миграционный кризис на польско-белорусской границе (35%) и массовое отключение электроэнергии для населения (32%). За последние полтора года выросло ожидание массовых беспорядков и протестов, а также обострения войны.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 1–7 декабря. В нем приняли участие 2000 совершеннолетних украинцев из всех областей, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрос проходил в форме личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Россия, соцопрос, тарифы, война в Украине, война на Донбассе, коронавирус, Беларусь и миграционный кризис
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