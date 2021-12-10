Почти половина украинцев считают вероятным обострение войны на Донбассе в ближайшие полгода – опрос

23% опрошенных считают такой сценарий маловероятным. За последние полтора года число украинцев, считающих обострение войны вероятным, выросло на 18 процентных пунктов (в июне 2020-го было 28%).

Очень вероятными украинцы считают рост тарифов на газ и тепло (72%) и обострение экономического кризиса (67%). Почти половина опрошенных ожидают обострения заболеваемости коронавирусом (каждый пятый считает это маловероятным).

Наименее вероятным было оценено втягивание Украины в миграционный кризис на польско-белорусской границе (35%) и массовое отключение электроэнергии для населения (32%). За последние полтора года выросло ожидание массовых беспорядков и протестов, а также обострения войны.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 1–7 декабря. В нем приняли участие 2000 совершеннолетних украинцев из всех областей, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрос проходил в форме личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%.