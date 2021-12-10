В Раду проходят восемь партий. Лидер рейтинга – "Слуга народа" – опрос

На выборах в Верховную Раду "Слугу народа" готовы поддержать 18% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором Фото: Слуга Народу / Facebook

На выборах в Верховную Раду "Слугу народа" готовы поддержать 18% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Далее идут "Европейская солидарность" (13,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" – по 11,4%.

Также в парламент проходят партия нардепа, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика" (7,5%), "Украинская стратегия Гройсмана" (6,2%), "Сила и честь" (6%), а также партия "Наши" (5,2%).

Рейтинг остальных партий ниже 5%. К проходному барьеру приближаются УДАР (4,2%) и Радикальная партия (4%). У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 1,8%.

Опрос проводился 6–8 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.