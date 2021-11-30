"Европейская солидарность" – лидер парламентского рейтинга. "Слуга народа" – вторая, у партии Разумкова почти 10% – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, "Европейскую солидарность" поддержали бы 17,1% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Второе место занимает "Слуга народа" – 15%. В тройке лидеров также "Батьківщина" – 13,3%.

У партии экс-спикера Верховной Рады, нардепа Дмитрия Разумкова "Разумная политика" – 9,9%, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы проголосовать 9,2% опрошенных.

Следом идут "Сила и честь" (6,7%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,7%), Радикальная партия (5,4%) и партия "Наши" (5,3%).

Остальные политические силы набирают меньше 5% голосов. В частности, к проходному барьеру приближается УДАР (4,5%). У представленного в парламенте "Голоса" – 1,8%.

Опрос проводился 26–29 ноября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Опрошено 1203 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%; 2,7% для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.