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ПОЛИТИКА

Почти 28% украинцев главной оппозицией к нынешней власти считают "Европейскую солидарность" – опрос

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"Европейская солидарность" с 2019 года позиционирует себя как оппозиционная политическая сила
"Европейская солидарность" с 2019 года позиционирует себя как оппозиционная политическая сила
Фото: Європейська Солідарність / Facebook

27,7% украинцев главной и реальной оппозицией к действующей власти считают "Европейскую солидарность". Об этом свидетельствуют опубликованные 10 ноября результаты опроса центра SOCIS.

21,4% опрошенных заявили, что это "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Батьківщину" главной оппозиционной силой видят 12,3% респондентов.

3,1% граждан думают, что реальная оппозиция к действующей власти – это партия "Голос".

Другой вариант выбрали 2,6% опрошенных.

Как отметили социологи, 33,1% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.

Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержало 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

После выборов "Слуга народа" сформировала в Верховной Раде монобольшинство, а "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" с 2019 года позиционировали себя как оппозиционные политические силы. В 2020 году о переходе в оппозицию объявил "Голос".

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: Украина, ВО Батьківщина, соцопрос, Слуга народа, SOCIS, Оппозиционная платформа – За жизнь, партия Голос, Европейская солидарность
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