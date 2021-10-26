"Слуга народа" – лидер парламентского рейтинга, "Европейская солидарность" занимает второе место – опрос Центра Разумкова

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 21,6% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

На втором месте "Европейская солидарность" – за нее готовы проголосовать 15,8% опрошенных.

Следом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,9%), "Батьківщина" (11,1%), "Наши" (6,4%), а также "Сила и честь" (6%).

Рейтинг остальных партий ниже 5%. В частности, у "Украинской стратегии Гройсмана" (3,8%), а у представленного сейчас в парламенте "Голоса" – 0,4%.

Опрос проводился с 14-го по 20 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту их жительства. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно опубликованным 21 октября результатам опроса Киевского международного института социологии, впервые после избрания Верховной Рады нынешнего созыва рейтинг украинских партий возглавила "Европейская солидарность" (15,7%), у "Слуги народа", потерявшей лидерство, – 15,5%. 22 октября сайт КМИС был взломан, с него пропала вся информация. Антон Грушевский, руководитель социологических и политических исследований КМИС, сообщил, что накануне коллектив получил письмо с угрозами.