Сайт КМИС взломали на следующий день после публикации рейтинга партий, в котором "Слуга народа" впервые потеряла первое место

Политтехнолог, экс-нардеп Виктор Уколов опубликовал в Facebook скриншот, свидетельствующий о том, что сайт взломали – некоторое время назад на его главной странице открывалась картинка с надписью "Безопасность протестирована revonzy" и ссылка на хакерский сайт.
Сейчас это сообщение убрано с главной страницы сайта, но в разделах "Новости", "Пресс-релизы и отчеты" и даже "О нас" нет контента, только уведомление: "По вашему запросу, к сожалению, ничего не найдено".
Нынешнее состояние сайта – результат хакерской атаки, подтвердил в комментарии "Главкому" Антон Грушевский, руководитель социологических и политических исследований КМИС.
"Это правда, сегодня его сломали. Сейчас идут работы над восстановлением сайта", – сказал он.
По словам Грушевского, накануне коллектив получил письмо с угрозами.
"Вчера на корпоративную почту пришло письмо со словами – цитирую: "Не вводите в заблуждение людей, за олигархов никто не голосует, кроме олигархов и их приспешников и тех, кто воровали. Если бы я был главный, то вашу контору сожгли бы вместе с вами", – рассказал социолог.
21 октября вышел свежий рейтинг парламентских политсил – КМИС публикует их ежемесячно. Согласно результатам исследований, в октябре партия "Европейская Солидарность" впервые после избрания нынешней Рады обогнала "Слугу народа" и возглавила рейтинг политических сил.
Председатель партии "Слуга народа", первый вице-спикер Рады Александр Корниенко подверг данные КМИС сомнению. "В пределах погрешности 2,7% говорить о том, что кто-то кого-то опережает – даже я бы не стал говорить, что" Слуга народа "опережает следующую партию, потому что между нами есть менее 2,7%. Давайте будем говорить прямо о цифрах, а не манипулировать, что "Европейская солидарность" опережает "Слугу народа" на 0,2%", – сказал нардеп.
Он также пообещал, что на довыборах в Верховную Раду, которые пройдут 31 октября в двух округах, все "увидят [реальную] картину".
КМИС – аналитический центр, который специализируется на социологических исследованиях. Входит в Европейскую ассоциацию исследователей общественного мнения и маркетинга (ESOMAR). Выполняет проекты качественных и количественных исследований: за последние годы компания провела более 300 фокус-групп, ежегодно проводится 70–80 количественных исследований. В состав КМИС входят департаменты, которые специализируются на проведении социально-экономических, маркетинговых, политических исследований, исследований здоровья, а также департамент консалтинга и аудита исследований.