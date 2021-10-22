Сайт КМИС взломали на следующий день после публикации рейтинга партий, в котором "Слуга народа" впервые потеряла первое место

В КМИС сообщили, что после публикации последних политических рейтингов институту угрожали, а потом взломали сайт Фото: depositphotos.com

Политтехнолог, экс-нардеп Виктор Уколов опубликовал в Facebook скриншот, свидетельствующий о том, что сайт взломали – некоторое время назад на его главной странице открывалась картинка с надписью "Безопасность протестирована revonzy" и ссылка на хакерский сайт.

Сейчас это сообщение убрано с главной страницы сайта, но в разделах "Новости", "Пресс-релизы и отчеты" и даже "О нас" нет контента, только уведомление: "По вашему запросу, к сожалению, ничего не найдено".

Скриншот: kiis.com.ua

Нынешнее состояние сайта – результат хакерской атаки, подтвердил в комментарии "Главкому" Антон Грушевский, руководитель социологических и политических исследований КМИС.

"Это правда, сегодня его сломали. Сейчас идут работы над восстановлением сайта", – сказал он.

По словам Грушевского, накануне коллектив получил письмо с угрозами.

"Вчера на корпоративную почту пришло письмо со словами – цитирую: "Не вводите в заблуждение людей, за олигархов никто не голосует, кроме олигархов и их приспешников и тех, кто воровали. Если бы я был главный, то вашу контору сожгли бы вместе с вами", – рассказал социолог.