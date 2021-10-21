45% украинцев считают, что нынешняя власть в Украине ничем не отличается от предыдущей – опрос

По мнению 29,9% опрошенных, действующая власть оказалась хуже своих предшественников.

В то же время 22% респондентов утверждают, что новая власть – лучше.

Еще 3,2% граждан затруднились с ответом.

Опрос проводился 15–18 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма. Всего опрошено 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.