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45% украинцев считают, что нынешняя власть в Украине ничем не отличается от предыдущей – опрос

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По мнению 29,9% украинцев, действующая власть оказалась хуже своих предшественников
По мнению 29,9% украинцев, действующая власть оказалась хуже своих предшественников
Фото: ЕРА

44,9% украинцев считают, что нынешняя власть в Украине ничем не отличается от предыдущей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 21 октября.

По мнению 29,9% опрошенных, действующая власть оказалась хуже своих предшественников.

В то же время 22% респондентов утверждают, что новая власть – лучше.

Еще 3,2% граждан затруднились с ответом.

Опрос проводился 15–18 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма. Всего опрошено 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

В апреле 2019 года руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский был избран главой Украинского государства. Во втором туре он победил тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

В июле пропрезидентская партия "Слуга народа" выиграла парламентские выборы и сформировала монобольшинство в Верховной Раде.

Теги: Украина, соцопрос, украинцы, КМИС, власть
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