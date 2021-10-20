ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава НСЖУ: Давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Томиленко: Профессиональные стандарты должны определять сами журналисты
Томиленко: Профессиональные стандарты должны определять сами журналисты
Фото: ІРРП - Інститут розвитку регіональної преси / Facebook

Власть в Украине должна отчитаться о ситуации со свободой слова и дать "четкие ответы" по поводу заявлений, сделанных представителями Общественного. Об этом глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил в Facebook 20 октября.

"Публичное обвинение Офиса президента в давлении, которое прозвучало от ведущей канала "UA:Перший" Мирославы Барчук, требует максимального публичного внимания и дискуссии. Власть должна отчитаться об уважении прав журналистов и обеспечении свободы слова и предоставить четкие ответы по высказанным известной журналисткой упрекам", – написал он.

По словам главы НСЖУ, "честная публичная дискуссия всегда лучше игнорирования проблемы".

"Давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо. Журналисты имеют право самостоятельно выбирать форматы и темы обсуждения, приглашать гостей на эфиры. При этом определяющим фактором являются соблюдение профессиональных стандартов и интересы аудитории. Но то, что многие украинские политики отказывают журналистам в приглашении на эфиры, – это больше доказательство несамостоятельности политиков и жесткой (недемократической) партийной вертикали", – объяснил Томиленко.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4436823643069132

В эфире телеканала "Украина 24" Томиленко подчеркнул, что давать оценку профессиональности журналистов могут только эксперты.

"Не совсем корректно, когда политики или власти обвиняют кого-то в ангажированности и в несоблюдении профессиональных стандартов, потому что фактически профессиональные стандарты должны определять сами журналисты, сами эксперты в среде журналистов. У нас есть эксперты, в случае чего у нас, опять же, есть Европейская федерация журналистов, есть Международная ассоциация журналистов, то есть те структуры, которые уже могут дать заключение", – объяснил глава НСЖУ.

Контекст:

19 октября ведущие программы "Зворотний відлік" на Общественном Мирослава Барчук и Павел Казарин заявили о давлении со стороны Офиса президента. Барчук писала, что в ОП ставят ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции "Слуга народа" на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу. Представители "обслуживающего персонала" главы ОП Андрея Ермака потом обвинили "Зворотний відлік" в нарушении стандартов – отсутствии баланса мнений, рассказала Барчук.

Советник Ермака Михаил Подоляк отрицает давление на ведущих, но сказал, что "депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации" по эфирам.

20 октября Национальная общественная телерадиокомпания Украины опубликовала заявление, в котором сказано, что депутатов из фракции "Слуга народа" приглашают на эфиры регулярно, но они приходят не всегда. "Состав участников формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов беспристрастности, сбалансированности и представления позиций всех сторон общественной дискуссии на определенную тему", – говорится в заявлении.

Теги: СМИ, ультиматум, общественное телевидение, политика, журналисты, НСЖУ, Павел Казарин, НОТУ, Слуга народа, Сергей Томиленко, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У меня есть девушка, просто пальчики слишком короткие". Jerry Heil прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
  "У меня есть девушка, просто пальчики слишком короткие". Jerry Heil прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
Женщину, вымогавшую у Тарзана $23 тыс. за секс-компромат, приговорили к пяти годам колонии
Женщину, вымогавшую у Тарзана $23 тыс. за секс-компромат, приговорили к пяти годам колонии
  "Возник вопрос, почему люди не вернули деньги назад". Цибульская высказалась о концерте матерящегося при детях Кензова
  "Возник вопрос, почему люди не вернули деньги назад". Цибульская высказалась о концерте матерящегося при детях Кензова
  "Бешкетник". Возлюбленный alyona alyona в новом ролике разбросал деньги и посидел на капоте авто. Видео
  "Бешкетник". Возлюбленный alyona alyona в новом ролике разбросал деньги и посидел на капоте авто. Видео
Врачи попросили 95-летнюю Елизавету II из-за опасений за ее здоровье отменить поездку
Врачи попросили 95-летнюю Елизавету II из-за опасений за ее здоровье отменить поездку
20 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
20 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
"Сексуальная грация". "Эффектно". Ризатдинова в мини-шортах развела ноги перед камерой
"Сексуальная грация". "Эффектно". Ризатдинова в мини-шортах развела ноги перед камерой
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
После скандала с выселением молодая жена Павлика опубликовала его переписку с бывшей супругой Созаевой
После скандала с выселением молодая жена Павлика опубликовала его переписку с бывшей супругой Созаевой
Стало известно, какие страны примут участие в "Евровидении 2022"
Стало известно, какие страны примут участие в "Евровидении 2022"
"Диванчик – одуванчик", "Обалдеть". Monatik показал, чем занимается дома после гастролей, но поклонников удивил его диван
"Диванчик – одуванчик", "Обалдеть". Monatik показал, чем занимается дома после гастролей, но поклонников удивил его диван
Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший злодея Мориарти в фильме о Шерлоке Холмсе
Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший злодея Мориарти в фильме о Шерлоке Холмсе
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Многое осталось загадкой". Кулинарный эксперт Глинская спустя почти три месяца вернула доступ к своему блогу в Instagram
"Многое осталось загадкой". Кулинарный эксперт Глинская спустя почти три месяца вернула доступ к своему блогу в Instagram
"Утренний кусь, чтобы взбодриться". В сети показали реакцию Нины Матвиенко на внезапную шалость внучки. Видео
"Утренний кусь, чтобы взбодриться". В сети показали реакцию Нины Матвиенко на внезапную шалость внучки. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS