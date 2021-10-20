Глава НСЖУ: Давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо

"Публичное обвинение Офиса президента в давлении, которое прозвучало от ведущей канала "UA:Перший" Мирославы Барчук, требует максимального публичного внимания и дискуссии. Власть должна отчитаться об уважении прав журналистов и обеспечении свободы слова и предоставить четкие ответы по высказанным известной журналисткой упрекам", – написал он.

По словам главы НСЖУ, "честная публичная дискуссия всегда лучше игнорирования проблемы".

"Давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо. Журналисты имеют право самостоятельно выбирать форматы и темы обсуждения, приглашать гостей на эфиры. При этом определяющим фактором являются соблюдение профессиональных стандартов и интересы аудитории. Но то, что многие украинские политики отказывают журналистам в приглашении на эфиры, – это больше доказательство несамостоятельности политиков и жесткой (недемократической) партийной вертикали", – объяснил Томиленко.

В эфире телеканала "Украина 24" Томиленко подчеркнул, что давать оценку профессиональности журналистов могут только эксперты.

"Не совсем корректно, когда политики или власти обвиняют кого-то в ангажированности и в несоблюдении профессиональных стандартов, потому что фактически профессиональные стандарты должны определять сами журналисты, сами эксперты в среде журналистов. У нас есть эксперты, в случае чего у нас, опять же, есть Европейская федерация журналистов, есть Международная ассоциация журналистов, то есть те структуры, которые уже могут дать заключение", – объяснил глава НСЖУ.