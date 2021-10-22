Корниенко о рейтинге партий от КМИС: Давайте не манипулировать, что "Европейская солидарность" опережает "Слугу народа"

"На 0,2% опережает, да? В пределах погрешности 2,7%. Картину [реальную] вы увидите 30 октября, точнее 31-го – 1-го, как кандидаты от "Европейской солидарности" набирают в пределах 10% в обоих округах. У нас есть опросы – они публичные, есть у нас закрытые. Параллельно с этими опросами проводились партийные опросы на этих же округах. Простите, Черкасская область... Давайте в Херсонской области не будем проводить над "Европейской солидарностью" опыты, а вот Черкасская область – это сердце Украины, патриотический электорат, там нет 15% и близко у "Европейской солидарности". Это то, что мы видим по своим опросам", – утверждает Корниенко.

Он убежден, что опросы других социологических компаний покажут результаты, которые будут отличаться от данных Киевского международного института социологии.

"В пределах погрешности 2,7% говорить о том, что кто-то кого-то опережает, – даже я бы не стал говорить, что "Слуга народа" опережает следующую партию, потому что между нами есть менее 2,7%. Давайте будем говорить прямо о цифрах, а не манипулировать, что "Европейская солидарность" опережает "Слугу народа" на 0,2%", – сказал Корниенко.

Согласно опубликованным 21 октября результатам опроса КМИС, "Европейская солидарность" впервые после избрания нынешней Верховной Рады обогнала "Слугу народа" в рейтинге партий. За "Европейскую солидарность" готовы проголосовать 15,7% украинцев, в то время как за "Слугу народа" – 15,5%.