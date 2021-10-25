ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Слуга народа" не отчиталась о расходах на всеукраинский опрос Зеленского – КИУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Всеукраинский опрос провели 25 октября 2020 года, в день местных выборов
Всеукраинский опрос провели 25 октября 2020 года, в день местных выборов
Фото: EPA

Партия "Слуга народа" до сих пор не отчиталась о расходах на всеукраинский опрос, проведенный в октябре 2020 года в день местных выборов. Об этом 25 октября сообщил Комитет избирателей Украины в Facebook.

"18 октября в ответе на запрос Комитета избирателей в "Слуге народа" сообщили, что "подготовка отчета партии находится в процессе формирования". Год назад политсила заявляла, что профинансирует президентское опросы и отобразит все расходы в финансовом отчете, который подается в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции,– "ГОРДОН"). Соответствующий отчет до сих пор не был подан", – подчеркнули в КИУ.

Формально непредоставление финансового отчета партии не противоречит действующему законодательству. В апреле 2020 года Рада приняла изменения в закон о политических партиях, которые дали им легальные механизмы для непредставление отчетов. В частности, документом предусмотрено, что отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера должны быть представлены после окончания в Украине карантина.

Последний отчет "Слуга народа" подала в третьем квартале 2020 года, в 2021-м – ни одного отчета.

"По оценке КИУ, сейчас не существует объективных причин для отсрочки подачи финансовой отчетности. Комитет избирателей Украины призывает Верховную Раду безотлагательно внести изменения в закон "О политических партиях в Украине" и вернуть нормы по отчетности политических партий", – заявили в комитете.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/6277930108915359

 

Контекст:

Опрос "Пять вопросов от президента" провели в день местных выборов 25 октября 2020 года. 

Украинцам предложили ответить на "пять важных вопросов" от Зеленского:

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

26 октября партия презентовала результаты опроса после анализа 74% анкет. Наибольшую поддержку респондентов получил вопрос о сокращении численности народных депутатов до 300: за – 89,6%, против – 7,12%.

5 ноября в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук заявляла, что окончательные результаты опроса должны обнародовать с 9-го по 15 ноября. 10 ноября глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что это сделают после официального объявления результатов местных выборов. Однако данные так и не обнародовали.

Финансировала исследование партия "Слуга народа", организацией и проведением опроса занималась компания "Зе медиа". Предварительно Корниенко говорил, что бюджет опроса составил примерно 30 млн грн. Окончательную сумму в партии отказались назвать

Офис президента подчеркивал, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог проголосовать в опросе пять раз.

Корниенко 9 марта 2021 года в интервью hromadske сказал, что окончательные результаты всеукраинского опроса будут опубликованы в период сдачи финансовой отчетности партии.

Теги: Комитет избирателей Украины, Слуга народа, всеукраинский опрос 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Slavia рассказала, какие на самом деле отношения были у ее экс-супруга Dzidzio c Цибульской
  Slavia рассказала, какие на самом деле отношения были у ее экс-супруга Dzidzio c Цибульской
"Food-эротика 18+". Клопотенко рассказал, как есть замороженную жимолость, и обсосал пальцы
"Food-эротика 18+". Клопотенко рассказал, как есть замороженную жимолость, и обсосал пальцы
"Дыни просто огонь!". Экс-участница "ВИА Гры" поделилась откровенным снимком в микробикини
"Дыни – просто огонь!". Экс-участница "ВИА Гры" поделилась откровенным снимком в микробикини
  Актер студии "Квартал 95" Пикалов сообщил о разводе с женой – продюсером этого проекта
  Актер студии "Квартал 95" Пикалов сообщил о разводе с женой – продюсером этого проекта
"Ах, какая женщина", "Такой взгляд шикарный". Ребрик показала голую грудь
"Ах, какая женщина", "Такой взгляд шикарный". Ребрик показала голую грудь
"А на YouTube миллион, а я просто пацик Антон". Новый клип Wellboy за два дня после премьеры посмотрели более 1 млн раз
"А на YouTube миллион, а я просто пацик Антон". Новый клип Wellboy за два дня после премьеры посмотрели более 1 млн раз
  "Ученица превзошла учителя". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что партнерша Melovin станцевала лучше Гвоздевой
  "Ученица превзошла учителя". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что партнерша Melovin станцевала лучше Гвоздевой
"Очень полезно для тела". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в расстегнутой блузке
"Очень полезно для тела". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в расстегнутой блузке
  Пикалов о Зеленском: У меня сейчас прямого телефона Владимира Александровича нет. Старые телефоны, которые были, – их нет. Ушли в прошлое
  Пикалов о Зеленском: У меня сейчас прямого телефона Владимира Александровича нет. Старые телефоны, которые были, – их нет. Ушли в прошлое
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
  "Совсем не смешно", "Юмор тупее некуда". Звезда "Женского квартала" Сопонару на "Танцах со звездами" бросила в лицо Дикусару торт. Видео
  "Совсем не смешно", "Юмор тупее некуда". Звезда "Женского квартала" Сопонару на "Танцах со звездами" бросила в лицо Дикусару торт. Видео
  "Я в положении". Судья шоу "Танцы со звездами" Кухар сообщила о беременности
  "Я в положении". Судья шоу "Танцы со звездами" Кухар сообщила о беременности
"Это сын? Думала, мужик какой то здоровый такой". Джанабаева показала старшего сына от Меладзе
"Это сын? Думала, мужик какой то здоровый такой". Джанабаева показала старшего сына от Меладзе
  "Красивая девушка и животик". Ани Лорак засветила голый торс
  "Красивая девушка и животик". Ани Лорак засветила голый торс
"Настя, не просри этого красавчика". Волочкова показала, как съездила с новым любовником в монастырь
"Настя, не просри этого красавчика". Волочкова показала, как съездила с новым любовником в монастырь
"Бабушка пытается ...бабельность втюхать" 57-летняя Лолита Милявская похвасталась стройными ногами
"Бабушка пытается ...бабельность втюхать" 57-летняя Лолита Милявская похвасталась стройными ногами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS