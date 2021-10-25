"Слуга народа" не отчиталась о расходах на всеукраинский опрос Зеленского – КИУ

"18 октября в ответе на запрос Комитета избирателей в "Слуге народа" сообщили, что "подготовка отчета партии находится в процессе формирования". Год назад политсила заявляла, что профинансирует президентское опросы и отобразит все расходы в финансовом отчете, который подается в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции,– "ГОРДОН"). Соответствующий отчет до сих пор не был подан", – подчеркнули в КИУ.
Формально непредоставление финансового отчета партии не противоречит действующему законодательству. В апреле 2020 года Рада приняла изменения в закон о политических партиях, которые дали им легальные механизмы для непредставление отчетов. В частности, документом предусмотрено, что отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера должны быть представлены после окончания в Украине карантина.
Последний отчет "Слуга народа" подала в третьем квартале 2020 года, в 2021-м – ни одного отчета.
"По оценке КИУ, сейчас не существует объективных причин для отсрочки подачи финансовой отчетности. Комитет избирателей Украины призывает Верховную Раду безотлагательно внести изменения в закон "О политических партиях в Украине" и вернуть нормы по отчетности политических партий", – заявили в комитете.
Опрос "Пять вопросов от президента" провели в день местных выборов 25 октября 2020 года.
Украинцам предложили ответить на "пять важных вопросов" от Зеленского:
26 октября партия презентовала результаты опроса после анализа 74% анкет. Наибольшую поддержку респондентов получил вопрос о сокращении численности народных депутатов до 300: за – 89,6%, против – 7,12%.
5 ноября в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук заявляла, что окончательные результаты опроса должны обнародовать с 9-го по 15 ноября. 10 ноября глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что это сделают после официального объявления результатов местных выборов. Однако данные так и не обнародовали.
Финансировала исследование партия "Слуга народа", организацией и проведением опроса занималась компания "Зе медиа". Предварительно Корниенко говорил, что бюджет опроса составил примерно 30 млн грн. Окончательную сумму в партии отказались назвать.
Офис президента подчеркивал, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог проголосовать в опросе пять раз.
Корниенко 9 марта 2021 года в интервью hromadske сказал, что окончательные результаты всеукраинского опроса будут опубликованы в период сдачи финансовой отчетности партии.