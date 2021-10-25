"Слуга народа" не отчиталась о расходах на всеукраинский опрос Зеленского – КИУ

Всеукраинский опрос провели 25 октября 2020 года, в день местных выборов Фото: EPA

"18 октября в ответе на запрос Комитета избирателей в "Слуге народа" сообщили, что "подготовка отчета партии находится в процессе формирования". Год назад политсила заявляла, что профинансирует президентское опросы и отобразит все расходы в финансовом отчете, который подается в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции,– "ГОРДОН"). Соответствующий отчет до сих пор не был подан", – подчеркнули в КИУ.

Формально непредоставление финансового отчета партии не противоречит действующему законодательству. В апреле 2020 года Рада приняла изменения в закон о политических партиях, которые дали им легальные механизмы для непредставление отчетов. В частности, документом предусмотрено, что отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера должны быть представлены после окончания в Украине карантина.

Последний отчет "Слуга народа" подала в третьем квартале 2020 года, в 2021-м – ни одного отчета.

"По оценке КИУ, сейчас не существует объективных причин для отсрочки подачи финансовой отчетности. Комитет избирателей Украины призывает Верховную Раду безотлагательно внести изменения в закон "О политических партиях в Украине" и вернуть нормы по отчетности политических партий", – заявили в комитете.