Арахамия объяснил выход нардепов из фракции "Слуга народа" желанием оппонентов развалить монобольшинство

Об этом он заявил 30 ноября в кулуарах Верховной Рады, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Это просто кто-то взял деньги и начал работать над тем, чтобы выводить мажоритарщиков, потому что они не могут лишиться мандата, для того чтобы потом развалить монокоалицию и потом сделать досрочные парламентские выборы", – сказал Арахамия.
Он не считает, что развал монобольшинства возможен.
"Мы такую же ситуацию видели год назад, ОПЗЖ тогда качала это. Потом они немного сдулись. Сейчас то же будет. Я прогнозирую, что результат будет именно таким. Об этом [о развале коалиции] говорят уже сколько? Два года? Почти три уже. Ну давайте еще будем повторять. В конце нашей каденции вы меня об этом опять спросите", – добавил Арахамия.
В июле 2019 года прошли внеочередные выборы в Верховную Раду, которые выиграла пропрезидентская партия "Слуга народа". С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, "Слуга народа" получила более 250 мандатов и сформировала монобольшинство. К концу года фракции было 248 нардепов, сейчас – 243.
Часть нардепов, как например Ирина Верещук, покинула состав монобольшинства, заняв государственные должности, некоторых исключили, за последние два месяца такие решения фракция принимала дважды – в отношении Людмилы Буймистер и Артема Дмитрука.
Сегодня о решении выйти из фракции "Слуга народа" объявил нардеп-мажоритарщик Роман Соха. Объясняя причины выхода из фракции, говорил о недовольстве кадровой политикой Офиса президента и обращался с трибуны Рады к главе государства Владимиру Зеленскому.
По мнению Сохи, монобольшинство могут покинуть еще более 10 мажоритарщиков.