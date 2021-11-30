Арахамия объяснил выход нардепов из фракции "Слуга народа" желанием оппонентов развалить монобольшинство

Арахамия: Это просто кто-то взял деньги и начал работать над тем, чтобы выводить мажоритарщиков Фото: sluga-narodu.com

Об этом он заявил 30 ноября в кулуарах Верховной Рады, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это просто кто-то взял деньги и начал работать над тем, чтобы выводить мажоритарщиков, потому что они не могут лишиться мандата, для того чтобы потом развалить монокоалицию и потом сделать досрочные парламентские выборы", – сказал Арахамия.

Он не считает, что развал монобольшинства возможен.

"Мы такую же ситуацию видели год назад, ОПЗЖ тогда качала это. Потом они немного сдулись. Сейчас то же будет. Я прогнозирую, что результат будет именно таким. Об этом [о развале коалиции] говорят уже сколько? Два года? Почти три уже. Ну давайте еще будем повторять. В конце нашей каденции вы меня об этом опять спросите", – добавил Арахамия.