Корниенко считает, что заявление нардепа Дмитрука о вступлении в партию "Слуга народа" "потерялось и не нашлось"

"По моим ощущениям, [Дмитрук] – не член партии. Его заявление [о вступлении в партию "Слуга народа"] потерялось и не нашлось", – сказал Корниенко.

Он также сообщил, что вопрос об исключении членов из партии рассматривать на съезде политсилы не нужно. "Председатель сам принимает и исключает из партии", – заявил Корниенко.