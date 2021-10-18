Нардеп от "Слуги народа" назвал Ройтбурда "педофилом", который "извращал одесситов". В музее и облсовете отреагировали

Ройтбурд умер в августе. По словам близких художника, присвоение Одесскому художественному музею статуса национального было его "миссией" Фото: OFAM / Одеський художній музей / Facebook

Дмитрук опубликовал видео, в котором комментировал решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении Одесскому художественному музею статуса национального. Зеленский в указе постановил, что Одесская областная государственная администрация и Одесский областной совет должны проработать вопрос присвоения национальному музею имени Ройтбурда.

Нардеп от монобольшинства заявил о намерении препятствовать этому.

"Я уверен, что многие из вас знают, кто такой Александр Ройтбурд. А кто не знает, я скажу, что это педофил, наркоман, человек, который разлагал наше общество, извращал одесситов, извращал детей, студентов и – на минуточку – рисовал картины фекалиями", – возмутился Дмитрук.

Заместитель директора Одесского национального художественного музея, и.о. директора Александра Ковальчук в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказала, что вопрос присвоения имени Ройтбурда музею зависит исключительно от депутатов Одесского областного совета. В музее ожидают принятия решения до конца года.

Также она прокомментировала высказывания Дмитрука.

"Безусловно, разные люди могут иметь разные взгляды на такое решение [облсовета], давайте не будем забывать о праве на защиту чести и достоинства, как и о депутатской этике", – отметила Ковальчук.

Ройтбурд был депутатом Одесского областного совета от "Европейской солидарности". Его коллега по фракции в облсовете Михаил Шмушкович в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал, что ничего нового в заявлении Дмитрука не услышал.

"Это риторика, которая несколько лет исходит от нескольких человек, их можно условно назвать группой ОПЗЖ – Шарий. Это одна из групп ОПЗЖ, которая полностью контролирует [представителей партии] Шария в Одесской области. Они плотно сотрудничают с Дмитруком", – заявил депутат.

Шмушкович близко общался и дружил с Ройтбурдом. По словам политика, именно он уговаривал художника баллотироваться в облсовет на выборах в 2020 году. Он напомнил, что увольнение Ройтбурда с должности директора музея отменил облсовет нового созыва и что решение тогда приняли с перевесом лишь в один голос.

"Это решение прошло тяжело, но прошло. Я думаю, что если правильно провести работу с депутатами (я буду лично это делать), то у нас есть все шансы видеть не просто национальный музей, а национальный музей имени Ройтбурда. В последние месяцы, даже недели перед смертью Ройтбурда я общался с ним и тема национального музея и его реконструкции [звучала в каждой беседе с ним]. Он понимал, что в тяжелом состоянии, даже если не говорил об этом окружающим. Я думаю, что он старался успеть. Национальный музей – это была миссия Саши, она уже выполнена", – сказал депутат.

Он прогнозирует, что в областном совете по вопросу присвоения музею имени Ройтбурда будет "достаточно жесткое противостояние". Шмушкович ожидает, что представители "Слуги народа" поддержат инициативу президента.

"Голоса будет найти тяжело, но абсолютно реально", – отметил он.