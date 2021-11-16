В Раде объявили об исключении Дмитрука из фракции "Слуга народа". Нардеп объяснил причину

"Корниенко объявил об исключении народного депутата Артема Дмитрука из состава депутатской фракции "Слуга народа" согласно решению фракции", – сказано в сообщении.
В Facebook Дмитрук сделал 16 ноября заявление по поводу исключения из фракции.
"Отныне я вне партии и фракции "Слуга народа". Руководство партии решило, что, требуя работать с людьми и для людей, я перешел черту. От меня требовали прекратить критику руководства "Слуги народа". Но как можно молчать, когда закрываются СМИ, когда тарифы стали неподъемными для населения, когда в двухлетней борьбе с COVID-19 мы безнадежно проигрываем, когда кислород и лекарства есть только в отчетах, когда власть вместо борьбы за людей прикрывается лозунгами и пропагандой! При этом руководители партии и фракции, которые должны стоять на страже интересов людей, самоустраняются от решения проблем", – написал он.
Нардеп подчеркнул, что "отныне и до конца своих полномочий" он несет ответственность "исключительно перед избирателями и своей совестью".
О желании фракции "Слуги народа" исключить Дмитрука стало известно 15 ноября.
Сегодня в Раде приняли присягу три новоизбранных нардепа, все они вошли во фракцию "Слуга народа".
Дмитруку 28 лет, он родом из Козятина Винницкой области. На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года избран народным депутатом от партии "Слуга народа" по одномандатному округу №133, который включает Киевский район Одессы.
Дмитрук был одним из нардепов, которые проголосовали против отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.
8 ноября Разумков сообщил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". По его словам, обращение об этом находится на рассмотрении руководства Рады. Экс-спикер опубликовал документ и список из 25 народных депутатов, вошедших в объединение, большинство из которых – члены фракции "Слуга народа". Среди них – Дмитрук и Буймистер.
14 ноября Разумков заявил о давлении офиса Зеленского на нардепов, намеренных войти в его объединение "Разумная политика".