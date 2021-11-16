В Раде объявили об исключении Дмитрука из фракции "Слуга народа". Нардеп объяснил причину

"Корниенко объявил об исключении народного депутата Артема Дмитрука из состава депутатской фракции "Слуга народа" согласно решению фракции", – сказано в сообщении.

В Facebook Дмитрук сделал 16 ноября заявление по поводу исключения из фракции.

"Отныне я вне партии и фракции "Слуга народа". Руководство партии решило, что, требуя работать с людьми и для людей, я перешел черту. От меня требовали прекратить критику руководства "Слуги народа". Но как можно молчать, когда закрываются СМИ, когда тарифы стали неподъемными для населения, когда в двухлетней борьбе с COVID-19 мы безнадежно проигрываем, когда кислород и лекарства есть только в отчетах, когда власть вместо борьбы за людей прикрывается лозунгами и пропагандой! При этом руководители партии и фракции, которые должны стоять на страже интересов людей, самоустраняются от решения проблем", – написал он.

Нардеп подчеркнул, что "отныне и до конца своих полномочий" он несет ответственность "исключительно перед избирателями и своей совестью".

О желании фракции "Слуги народа" исключить Дмитрука стало известно 15 ноября.

Сегодня в Раде приняли присягу три новоизбранных нардепа, все они вошли во фракцию "Слуга народа".