Верховная Рада приняла закон о внесудебном решении споров

За документ проголосовали 302 народные депутата при необходимых 226.
Инициатором законопроекта указан премьер-министр Денис Шмыгаль.
В первом чтении законопроект "О медиации" был принят 15 июля.
В пояснительной записке к документу сказано, что "процедура медиации будет применяться в любых конфликтах (спорах), возникающих, в частности, из гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношений, а также в уголовных производствах при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других сферах общественных отношений".
К медиатору смогут обращаться как физические, так и юридические лица.
"Лица смогут обратиться к медиатору для проведения медиации как до обращения в суд, третейский суд, международный коммерческий арбитраж, так и во время судебного, третейского или арбитражного производства или во время исполнения решения суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража", – объясняется в записке.
Верховная Рада предыдущего созыва не смогла принять свой вариант законопроекта о медиации.