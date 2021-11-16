Верховная Рада приняла закон о внесудебном решении споров

За документ проголосовали 302 народные депутата при необходимых 226.

Инициатором законопроекта указан премьер-министр Денис Шмыгаль.

В первом чтении законопроект "О медиации" был принят 15 июля.

В пояснительной записке к документу сказано, что "процедура медиации будет применяться в любых конфликтах (спорах), возникающих, в частности, из гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношений, а также в уголовных производствах при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других сферах общественных отношений".

К медиатору смогут обращаться как физические, так и юридические лица.

"Лица смогут обратиться к медиатору для проведения медиации как до обращения в суд, третейский суд, международный коммерческий арбитраж, так и во время судебного, третейского или арбитражного производства или во время исполнения решения суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража", – объясняется в записке.